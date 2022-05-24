Россияне снова обстреляли Николаев и населенные пункты на границе с Херсонской областью: ранены 15 человек

Армия Российской Федерации за прошедшие сутки, 23 мая, обстреляла Николаев и населенные пункты на границе с Херсонской областью. Ранения получили 15 человек.

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Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

"Снова досталось городу Николаеву и населенным пунктам на границе с Херсонской областью. За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 15 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Глава облсовета отметила, что все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь. В частности, по состоянию на утро, 24 мая, в николаевских больницах находится 162 гражданина, пострадавших от атак оккупантов.

Напомним, российские оккупационные войска вечером 22 мая нанесли удар по Николаеву кассетными снарядами. В городе были слышны взрывы.