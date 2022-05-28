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Российские войска обстреляли жилой район Николаева, есть раненые и погибшая (ФОТО)

Российские войска обстреляли жилой район Николаева, есть раненые и погибшая (ФОТО)
Фото: ГУ ГСЧС в Николаевской области

Утром 28 мая российские войска обстреляли жилые кварталы в одном из районов Николаева. Как сообщил на своих страницах в соцсетях мэр города Александр Сенкевич, в результате обстрела есть раненые гражданские.

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Судя по опубликованным фотографиям с места происшествия, взрывом были повреждены балконы пятиэтажки, выбиты окна, а рядом посечены деревья.

Как передает "Суспільне", по информации Военной комендатуры обороны Николаева, в результате обстрела повреждены несколько многоквартирных домов. Известно как минимум об одном погибшем - это сотрудница коммунального предприятия, скончавшаяся на месте обстрела. По состоянию на 16:00 известно по меньшей мере о шести раненых гражданских лицах.

Также отмечается, во время обстрела в городе не было воздушной тревоги, а сам обстрел вызвал также возгорание шин и сухой травы, которые пришлось тушить спасателям.

Фото 2 — Российские войска обстреляли жилой район Николаева, есть раненые и погибшая (ФОТО)
Фото: ГУ ГСЧС в Николаевской области
Фото 3 — Российские войска обстреляли жилой район Николаева, есть раненые и погибшая (ФОТО)
Фото: ГУ ГСЧС в Николаевской области
Фото 4 — Российские войска обстреляли жилой район Николаева, есть раненые и погибшая (ФОТО)
Фото: ГУ ГСЧС в Николаевской области
Фото 5 — Российские войска обстреляли жилой район Николаева, есть раненые и погибшая (ФОТО)
Фото: ГУ ГСЧС в Николаевской области
Фото 6 — Российские войска обстреляли жилой район Николаева, есть раненые и погибшая (ФОТО)
Фото: ГУ ГСЧС в Николаевской области
Фото 7 — Российские войска обстреляли жилой район Николаева, есть раненые и погибшая (ФОТО)
Фото: "Суспільне Миколаїв"
Фото 8 — Российские войска обстреляли жилой район Николаева, есть раненые и погибшая (ФОТО)
Фото: "Суспільне Миколаїв"
Фото 9 — Российские войска обстреляли жилой район Николаева, есть раненые и погибшая (ФОТО)
Фото: "Суспільне Миколаїв"
Фото 10 — Российские войска обстреляли жилой район Николаева, есть раненые и погибшая (ФОТО)
Фото: "Суспільне Миколаїв"
Фото 11 — Российские войска обстреляли жилой район Николаева, есть раненые и погибшая (ФОТО)
Фото: "Суспільне Миколаїв"
Фото 12 — Российские войска обстреляли жилой район Николаева, есть раненые и погибшая (ФОТО)
Фото: "Суспільне Миколаїв"
Фото 13 — Российские войска обстреляли жилой район Николаева, есть раненые и погибшая (ФОТО)
Фото: "Суспільне Миколаїв"
Фото 14 — Российские войска обстреляли жилой район Николаева, есть раненые и погибшая (ФОТО)
Фото: "Суспільне Миколаїв"
Фото 15 — Российские войска обстреляли жилой район Николаева, есть раненые и погибшая (ФОТО)
Фото: "Суспільне Миколаїв"
Фото 16 — Российские войска обстреляли жилой район Николаева, есть раненые и погибшая (ФОТО)
Фото: "Суспільне Миколаїв"

Напомним, что ранее сообщалось об обстреле Николаева и населенных пунктов на границе с Херсонской областью 23 мая, в результате чего ранения получили 15 человек.

Днем ранее Николаев был обстрелян кассетными снарядами. 18 мая ракетні удар пришелся по частному дому в Ингульском районе города: сообщалось об одном пострадавшем, получившем осколочные ранения.

Автор:
Тимофей Беспятов