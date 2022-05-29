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Россияне снова обстреляли жилой квартал Николаева: есть пострадавшие

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Фото: Россияне снова обстреляли жилой квартал Николаева

Российские войска снова обстреляли жилой квартал Николаева. В результате вражеской акаты есть пострадавшие.

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Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"Сегодня утром российские войска снова обстреляли жилой квартал Николаева", – проинформировал городской голова.

По его словам, в результате обстрелов пострадали гражданские.

Напомним, утром 28 мая русские войска обстреляли жилые кварталы в одном из районов Николаева. Из-за взрыва были повреждены балконы пятиэтажки, выбиты окна, а рядом иссечены деревья.

Автор:
Анастасия Дедковская