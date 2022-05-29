- Тип
- Война Война
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Россияне снова обстреляли жилой квартал Николаева: есть пострадавшие
Российские войска снова обстреляли жилой квартал Николаева. В результате вражеской акаты есть пострадавшие.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.
"Сегодня утром российские войска снова обстреляли жилой квартал Николаева", – проинформировал городской голова.
По его словам, в результате обстрелов пострадали гражданские.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, утром 28 мая русские войска обстреляли жилые кварталы в одном из районов Николаева. Из-за взрыва были повреждены балконы пятиэтажки, выбиты окна, а рядом иссечены деревья.