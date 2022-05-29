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- Війна Війна
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Росіяни знову обстріляли житловий квартал Миколаєва: є постраждалі
Російські війська знову обстріляли житловий квартал Миколаєва. Внаслідок ворожої акати є постраждалі.
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Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
"Сьогодні зранку російські війська знову обстріляли житловий квартал Миколаєва", - поінформував міський голова.
За його словами, внаслідок обстрілів постраждали цивільні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, вранці 28 травня російські війська обстріляли житлові квартали в одному із районів Миколаєва. Вибухом було пошкоджено балкони п'ятиповерхівки, вибито вікна, а поруч посічено дерева.