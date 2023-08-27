Британська розвідка пояснила важливість "вишок Бойка" у Чорному морі

Між морськими та повітряними силами України та Росії йдуть бої за стратегічно важливі газові та нафтові платформи у Чорному морі між Кримом та Одесою (так звані "вишки Бойка").

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Як зазначається, напруга у Чорному морі залишається високою. Аналітики нагадали, що минулого тижня російський бойовий літак обстріляв український військовий малий катер, який діяв біля платформи на північному заході моря. Операторами платформ є компанія "Чорноморнафтогаз", яка була захоплена проросійською окупаційною владою Криму під час анексії 2014 року.

Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Україна завдала ударів по кількох контрольованих Росією платформах.

"Платформи мають цінні ресурси вуглеводнів. Однак, як і острів Зміїний на заході, вони також можуть використовуватися як передові бази розгортання, місця для посадки вертольотів і розміщення ракетних систем великої дальності", - йдеться у повідомленні.

Інцидент біля Зміїного: що відомо

У Міністерстві оборони країни-агресора Росії заявили, що 22 серпня східніше Зміїного літак Повітряно-Космічних сил ЗФ РФ знищив швидкохідний військовий катер виробництва США Willard Sea Force із десантною групою ЗСУ.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило факт бойового зіткнення російського військового літака та українських бойових катерів у Чорному морі, однак знищення одного з таких катерів спростувало.

За інформацією ГУР, літак окупантів спробував атакувати військові судна Сил безпеки та оборони України, але отримав відповідь.