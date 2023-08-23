В ГУР опровергли уничтожение украинского катера около Змеиного: напротив, говорят о поражении самолета РФ (ВИДЕО)

Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтверждают факт боевого столкновения российского военного самолета и украинских боевых катеров в Черном море, однако уничтожение одного из таких катеров опровергают.

Как говорится в сообщении военной разведки, столкновение произошло в территориальных водах Украины вблизи острова Змеиный, в районе одной из буровых платформ захваченной оккупантами госкомпании "Черноморнефтегаз" (так называемых "вышек Бойко").

"Самолет оккупантов попытался атаковать военные суда Сил безопасности и обороны Украины, но получил ответ. Вражеская пропаганда распространила фейк о якобы поражении и затоплении украинского катера", - сказано в нем.

На самом же деле, как говорят в ГУР, российская ракета упала в воду и "продолжила движение на встречу" с затопленным в апреле 2022 года крейсером "Москва", а никакого ущерба украинским военным нанесено не было.

"В ответ на попытку атаки украинские военнослужащие нанесли удар по самолету оккупантов. Выпущенная с боевого катера Украины ракета повредила российский борт, который был вынужден сразу же покинуть место происшествия и лететь в направлении ближайшего аэродрома", - сообщили в разведке.

Накануне в Министерстве обороны России заявили, что около 11:00 22 августа восточнее Змеиного самолета Воздушно-Космических сил ЗФ РФ уничтожил быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ.

По утверждению военных страны агрессора, скоростная надводная цель активно маневрировала, пыталась уклониться от огня истребителя, однако якобы была успешно поражена из авиационной пушки. В ведомстве опубликовали даже видео, из которого, однако, нельзя сделать однозначный вывод о поражении катера.

В ГУР, в свою очередь, опубликовали собственное видео, снятое с дрона, на котором видно в общей сложности четыре маневрирующих катера и момент выпуска ракеты одним из них. Однако поражение российского самолета на видео не зафиксировано.