Украина установила новый пограничный знак на острове Змеиный

Военнослужащие Измаильского пограничного отряда Государственной пограничной службы при поддержке Главного управления разведки Министерства обороны 12 августа установили новый пограничный знак на острове Змеиный в Черном море.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице глава ГПСУ Сергей Дейнеко, который посетил для этого остров вместе с заместителем начальника ГУР Минобороны Дмитрием Усовым.

"Вместе с Дмитрием Усовым и ребятами почтили всех, кто освобождал Змеиный и кто освобождает каждый клочок нашей земли. Украина непременно победит", - написал глава пограничного ведомства.

Он напомнил, что предыдущий знак был "нагло уничтожен" российскими оккупантами, контролировавшими остров практически с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года до начала июля того же года.

"Восстановлена историческая справедливость... Следующий пограничный знак будет установлен в нашем украинском Крыму после его освобождения Силами обороны Украины", - выразил уверенность Дейнеко.

Напомним, что в июле уже этого года, на 500-й день полномасштабной российско-украинской войны, Змеиный посетили президент Владимир Зеленский, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и начальник ГУР Кирилл Буданов.