Україна встановила новий прикордонний знак на острові Зміїний

Військовослужбовці Ізмаїльського прикордонного загону Державної прикордонної служби за підтримки Головного управління розвідки Міністерства оборони 12 серпня встановили новий прикордонний знак на острові Зміїний у Чорному морі.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці голова ДПСУ Сергій Дейнеко, який з відвідав для цього острів разом з заступником начальника ГУР Міноборони Дмитром Усовим.

"Разом із Дмитром Усовим та хлопцями віддали шану всім, хто звільняв Зміїний і хто звільняє кожен клаптик нашої землі. Україна неодмінно переможе", – написав очільник прикордонного відомства.

Він нагадав, що попередній знак був "нахабно знищений" російськими окупантами, які контролювали острів практично з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року до початку липня того ж року.

"Встановлено історичну справедливість... Наступний прикордонний знак буде встановлений у нашому українському Криму після його звільнення Силами оборони України", - висловив впевненість Дейнеко.

Нагадаємо, що у липні вже цього року, на 500-й день повномасштабної російсько-української війни, острів Зміїний відвідали президент Володимир Зеленський, керівник Офісу президента Андрій Єрмак та начальник ГУР Кирило Буданов.