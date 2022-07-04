На острові Зміїний підняли прапор України

На острові Зміїний на Одещині підняли прапор України. Таким чином цю територію повернуто під юрисдикцію України.

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Про це повідомила начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк на брифінгу у медіацентрі "Україна – Укрінформ" 4 липня.

"Прапор України встановлено на острові Зміїний. Військова операція завершена і територію знову повернуто під юрисдикцію України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 30 червня внаслідок дій ЗСУ війська російських окупантів залишили свої позиції на острові Зміїний. Таким чином, Одеська область повністю звільнена від російських окупантів.

Водночас, за версією британської розвідки, окупанти, швидше за все, спішно покинули Зміїний острів у північно-західній частині Чорного моря через ізоляцію гарнізону. Його вразливість для ударів ЗСУ постійно зростала, завдяки злагодженій роботі українських військових.