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На острове Змеиный подняли флаг Украины
На острове Змеиный в Одесской области установили флаг Украины. Таким образом данная территория возвращена под юрисдикцию Украины.
Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк на брифинге в медиацентре "Украина - Укринформ" 4 июля.
"Флаг Украины установлен на острове Змеиный. Военная операция завершена и территория вновь возвращена под юрисдикцию Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, 30 июня в результате действий ВСУ войска российских оккупантов оставили свои позиции на острове Змеиный. Таким образом Одесская область полностью освобождена от российских оккупантов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В то же время, по версии британской разведки, оккупанты, скорее всего, спешно покинули остров Змеиный в северо-западной части Черного моря из-за изоляции гарнизона. Его уязвимость для ударов ВСУ постоянно росла, благодаря слаженно работе украинских военных.