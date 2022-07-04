На острове Змеиный подняли флаг Украины

На острове Змеиный в Одесской области установили флаг Украины. Таким образом данная территория возвращена под юрисдикцию Украины.

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Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк на брифинге в медиацентре "Украина - Укринформ" 4 июля.

"Флаг Украины установлен на острове Змеиный. Военная операция завершена и территория вновь возвращена под юрисдикцию Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 июня в результате действий ВСУ войска российских оккупантов оставили свои позиции на острове Змеиный. Таким образом Одесская область полностью освобождена от российских оккупантов.

В то же время, по версии британской разведки, оккупанты, скорее всего, спешно покинули остров Змеиный в северо-западной части Черного моря из-за изоляции гарнизона. Его уязвимость для ударов ВСУ постоянно росла, благодаря слаженно работе украинских военных.