Зеленський приїхав на острів Зміїний на 500 день війни (ВІДЕО)

Президент Володимир Зеленський приїхав на острів Зміїний і вшанував пам'ять українських героїв.

Глава держави опублікував відповідні відео з острова на своїх сторінках у соцмережах.

"500 днів повномасштабної війни. Зміїний. Вільний острів вільної України.Вдячний усім, хто бився тут проти окупантів. Вшанували памʼять героїв, які віддали своє життя в цій битві – одній із найважливіших за час повномасштабної війни. Слава кожному і кожній, хто воює заради безпеки в нашому Чорному морі! Честь!", - підкреслив Зеленський.

Зауважимо, за останні 500 днів повномасштабного вторгнення загинуло втричі більше цивільних осіб, ніж за всі попередні 8 років бойових дій на сході України.