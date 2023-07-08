Зеленский приехал на остров Змеиный на 500-й день войны (ВИДЕО)

Президент Владимир Зеленский приехал на остров Змеиный и почтил память украинских героев.

Глава государства опубликовал соответствующие видео с острова на своих страницах в соцсетях.

"500 дней полномасштабной войны. Змеиный. Свободный остров свободной Украины. Благодарен всем, кто сражался здесь против оккупантов. Почтили память героев, отдавших свою жизнь в этой битве - одной из важнейших за время полномасштабной войны. Слава каждому и каждой, кто воюет ради безопасности в нашем Черном море! Честь!", - подчеркнул Зеленский.

Заметим, что за последние 500 дней полномасштабного вторжения погибло втрое больше гражданских лиц, чем за все предыдущие 8 лет боевых действий на востоке Украины.