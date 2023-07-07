За 500 днів повномасштабної війни в Україні загинуло втричі більше цивільних, ніж за 8 років бойових дій на Донбасі

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні заявила, що за останні 500 днів повномасштабного вторгнення загинуло втричі більше цивільних осіб, ніж за всі попередні 8 років бойових дій на сході України.

Про це повідомляє Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

Там підтверджують загибель понад 9 000 цивільних осіб, зокрема понад 500 дітей, з моменту нападу Росії 24 лютого 2022 року, але зауважують, що реальна кількість жертв може бути набагато вищою.

В ООН наголошують, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, було відкладено, а багато звітів все ще очікують підтвердження.

Це стосується, наприклад, Маріуполя (Донецька область), Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька (Луганська область), де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення.

Лише в одному Маріуполі від російської агресії, за різними даними, загинули близько 30 000 людей.

"Сьогодні ми відзначаємо чергову сумну позначку у війні, яка продовжує призводити до жахливих втрат цивільного населення України", – сказала заступниця голови ММПЛУ Ноель Калхун.

Вона зауважила, що загальна щомісячна кількість загиблих та поранених осіб зменшилася на початку цього року в порівнянні з 2022 роком, але в травні та червні їх середня кількість знову зросла.

ММПЛУ нагадала про останній смертельний напад 27 червня, коли 13 цивільних осіб, зокрема четверо дітей, загинули ввечері внаслідок ракетного удару по Краматорську на сході України. Серед загиблих під час цього нападу в Краматорську була українська письменниця і правозахисниця Вікторія Амеліна, яка на початку цього тижня померла від отриманих поранень.

Буквально через кілька днів потому ще один ракетний удар забрав життя 10 цивільних осіб у Львові.

За ці два тижні кількість загиблих серед цивільних осіб одна з найвищих з початку російського вторгнення.

"Моніторингова місія ООН з прав людини, яка працює в Україні з 2014 року, заявила, що за останні 500 днів загинуло втричі більше цивільних осіб, ніж за всі попередні 8 років бойових дій на сході України", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, абсолютна більшість українців , а саме 78%, мають близьких родичів або друзів, які отримали поранення або загинули через російське вторгнення.