За 500 дней полномасштабной войны в Украине погибло втрое больше гражданских, чем за 8 лет боевых действий на Донбассе

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине заявила, что за последние 500 дней полномасштабного вторжения погибло втрое больше гражданских лиц, чем за все предыдущие 8 лет боевых действий на востоке Украины.

Об этом сообщает Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ).

Там подтверждают гибель более 9 000 гражданских лиц, в том числе более 500 детей, с момента нападения России 24 февраля 2022 года, но подчеркивают, что реальное количество жертв может быть гораздо выше.

В ООН отмечают, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, было отложено, а многие отчеты все еще ожидают подтверждения.

Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганской области), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения.

Лишь в одном Мариуполе от российской агрессии, по разным данным, погибли около 30 000 человек.

"Сегодня мы отмечаем очередную печальную отметку в войне, которая продолжает приводить к ужасающим потерям гражданского населения Украины", – сказала заместитель главы ММПЧУ Ноэль Калхун.

Она отметила, что общее ежемесячное количество погибших и раненых уменьшилось в начале этого года по сравнению с 2022 годом, но в мае и июне их среднее количество вновь возросло.

ММПЧУ напомнила о последнем смертельном нападении 27 июня, когда 13 гражданских лиц, в том числе четверо детей, погибли вечером в результате ракетного удара по Краматорску на востоке Украины. Среди погибших во время этого нападения в Краматорске была украинская писательница и правозащитница Виктория Амелина, которая в начале этой недели скончалась от полученных ранений.

Буквально через несколько дней спустя еще один ракетный удар унес жизни 10 гражданских лиц во Львове.

За эти две недели количество погибших среди гражданских лиц является одним из самых высоких с начала российского вторжения.

"Мониторинговая миссия ООН по правам человека, работающая в Украине с 2014 года, заявила, что за последние 500 дней погибло втрое больше гражданских лиц, чем за все предыдущие 8 лет боевых действий на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Заметим, что абсолютное большинство украинцев, а именно 78%, имеют близких родственников или друзей, получивших ранения или погибших из-за российского вторжения.