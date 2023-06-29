78% українців мають рідних чи друзів, які загинули або поранені під час війни, - опитування

Абсолютна більшість українців , а саме 78%, мають близьких родичів або друзів, які отримали поранення або загинули через російське вторгнення. Серед них, в середньому кожен називав 7 імен, які постраждали або загинули

Про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології, який провів опитування серед українців.

Зазначається, що у 64% українців є хоча б один близький родич або друг, який отримав поранення - в середньому 5 постраждалих, а у 63% українців є хоча б один близький родич або друг, який помер - у середньому 3 загиблих близьких.

Що стосується регіонального розрізу, то у всіх регіонах України більшість людей втратили близьких родичів або друзів через російську агресію. Показник варіюється від 70% на Сході до 80% на Заході.

" У всіх куточках України більшість населення мають родичів або друзів, які були поранені чи загинули через російське вторгнення. І жителі Заходу, і жителі Сходу переживають однакові жахливі втрати, спричинені Росією. Можемо говорити про біль українців за втратами і шалений гнів на ворогів. Це додає стійкості і безкомпромісності щодо можливих поступок Росії – якщо у тебе стільки родичів і друзів постраждали чи загинули, то як можна говорити про поступки?", - коментують у КМІС.

Зауважимо, керівництво України прийняло рішення не оголошувати втрати серед військових до кінця війни. Також неможливо визначити точну цифру загиблих і постраждалих серед цивільного населення.

В Організації Об'єднаних Націй назвали кількість загиблих мирних жителів в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року станом на травень 2023. Так, в ООН зафіксували 23 606 втрат серед цивільного населення в країні: 8 791 загиблих та 14 815 поранених.

В ООН наголошують, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, було відкладено, а багато звітів все ще очікують підтвердження.

Це стосується, наприклад, Маріуполя (Донецька область), Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька (Луганська область), де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення.

Лише в одному Маріуполі від російської агресії, за різними даними, загинули близько 30 000 людей.