Фактичні цифри значно вищі: в ООН підрахували, скільки українців загинуло через війну

В Організації Об'єднаних Націй назвали кількість загиблих мирних жителів в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 23 606 втрат серед цивільного населення в країні: 8 791 загиблих та 14 815 поранених.

За даними ООН, значна частина постраждалих - 18 999 (6 820 убитих і 12 179 поранених) була на підконтрольній Україні території. У Донецькій і Луганській областях постраждало 9646 людей (4010 загиблих і 5636 поранених).

В інших регіонах під обстріли потрапили 9353 людини. З низ 2810 загинулоі 6543 поранені.

На території, яка контролюється окупантами, під ворожий вогонь потрапили 4607 людей. З них 1971 загинуло, а 2636 отримали поранення.

Більшість людей постраждало через застосування зброї вибухової дії з широким радіусом ураження.

УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, було відкладено, а багато звітів все ще очікують підтвердження.

Це стосується, наприклад, Маріуполя (Донецька область), Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька (Луганська область), де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення.

Зазначимо, що у березні 2023 року Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні оприлюднила дані за шість місяців до 31 січня 2023 року. Згідно дослідження, понад 8 тисяч цивільних загинули внаслідок війни в Україні і ще 14 тисяч мирних жителів дістали поранення. Понад 90% жертв були спричинені ракетами, зброєю вибухової дії, мінами або вибухонебезпечними пережитками війни.