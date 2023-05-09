Фактические цифры значительно выше: в ООН подсчитали, сколько украинцев погибло из-за войны войны

В Организации Объединенных Наций было названо количество погибших мирных жителей в Украине с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 23 606 потерь среди гражданского населения в стране: 8 791 погибших и 14 815 раненых.

По данным ООН, значительная часть пострадавших – 18 999 (6 820 убитых и 12 179 раненых) были на подконтрольной Украине территории. В Донецкой и Луганской областях пострадали 9646 человек (4010 погибших и 5636 раненых).

В других регионах под обстрелы попали 9353 человека. Из низ 2810 погибли 6543 ранены.

На территории, контролируемой оккупантами, во вражеский огонь попали 4607 человек. Из них 1971 год погиб, а 2636 получили ранения.

Большинство людей пострадали из-за применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения.

УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, было отложено, а многие отчеты все еще ожидают подтверждения.

Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Лисичанской, Попасной и Северодонецкой (Луганской области), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения.

Отметим, что в марте 2023 года Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине обнародовала данные за шесть месяцев до 31 января 2023 года. Согласно исследованию, более 8 тысяч гражданских погибли в результате войны в Украине и еще 14 тысяч мирных жителей получили ранения. Более 90% жертв были вызваны ракетами, оружием взрывного действия, минами или взрывоопасными пережитками войны.