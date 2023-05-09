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Фактические цифры значительно выше: в ООН подсчитали, сколько украинцев погибло из-за войны войны
В Организации Объединенных Наций было названо количество погибших мирных жителей в Украине с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 23 606 потерь среди гражданского населения в стране: 8 791 погибших и 14 815 раненых.
По данным ООН, значительная часть пострадавших – 18 999 (6 820 убитых и 12 179 раненых) были на подконтрольной Украине территории. В Донецкой и Луганской областях пострадали 9646 человек (4010 погибших и 5636 раненых).
В других регионах под обстрелы попали 9353 человека. Из низ 2810 погибли 6543 ранены.Подписывайтесь на наш YouTube канал
На территории, контролируемой оккупантами, во вражеский огонь попали 4607 человек. Из них 1971 год погиб, а 2636 получили ранения.
Большинство людей пострадали из-за применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения.
УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, было отложено, а многие отчеты все еще ожидают подтверждения.
Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Лисичанской, Попасной и Северодонецкой (Луганской области), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения.
Отметим, что в марте 2023 года Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине обнародовала данные за шесть месяцев до 31 января 2023 года. Согласно исследованию, более 8 тысяч гражданских погибли в результате войны в Украине и еще 14 тысяч мирных жителей получили ранения. Более 90% жертв были вызваны ракетами, оружием взрывного действия, минами или взрывоопасными пережитками войны.