Оцінка українцями здатності Зеленського організовувати оборону країни змінилася за час війни радикально - опитування

86% українців вважають, що президент Володимир Зеленський здатний ефективно працювати як верховний головнокомандувач та організовувати оборону країни. Ще 9% респондентів вважають, що він не здатний на це, а 5% відповіли, що їм важко сказати. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Найбільш впевнені у такій здатності глави держави мешканці заходу України: таку відповідь там дали 93% опитаних. В свою чергу, в південних регіонах так вважають лише 79%, а 14% вважають Зеленського нездатним бути ефективним головнокомандувачем.

Натомість до повномасштабного вторгнення Росії лише біля третини українців вважали його здатним на це: в опитуванні КМІС у листопаді 2021 року так відповіли 36%, а в січні 2022 року - лише 32%.

Таким чином, частка таких громадян зросла за час війни приблизно у 2,5 рази, а частка тих, хто критично ставиться до такої здібності Зеленського, впала більш ніж уп'ятеро.

Опитування було проведено 26 травня - 5 червня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією номерів та подальшим статистичним зважуванням). Опитано 984 дорослих респондентів, що на момент опитування проживали в межах, які контролювалися Україною до 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.

Однак у КМІС вказують, що за умов війни додається певне систематичне відхилення, втім, зараз через вимкнення окупантами телефонного зв’язку до вибірки не потрапило жодного респондента, які б наразі проживали в окупованих населених пунктах (хоча 32 респонденти до 24 лютого 2022 року проживали в населеному пункті, який зараз окупований).

І хоча погляди респондентів, що проживали в окупації, дещо відрізнялися, але загальні тенденції при цьому досить подібні, тому неможливість зараз опитати респондентів в окупації на якість результатів дослідження істотно не впливає.