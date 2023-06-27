Через війну зруйновано 87 млн квадратних метрів житла на $54 мільярди, - KSE

Через повномасштабну російську агресію станом на червень 2023 року було пошкоджено або зруйновано 8,6% від загальної площі житлового фонду України, а саме 87 млн квадратних метрів. Сума збитків становить понад 54 млрд доларів.

Такі дані оприлюднила Київська школа економіки (KSE) в межах проєкту «Росія заплатить».

Зазначається, що збитки житлового фонду України становлять більше третини від загальних прямих збитків інфраструктури та активів України.

Скільки будинків зруйновано внаслідок російської агресії

"Із загальної суми прямих збитків житлового фонду левова частка — $46,6 млрд — від руйнування та пошкодження багатоквартирних будинків. За останніми даними загалом постраждало 18,6 тисяч таких будинків: 13,2 тисячі — пошкоджено, 5,4 тисячі — повністю зруйновані", - зауважують KSE.

Також понад $7 млрд прямих збитків — наслідок знищених та пошкоджених приватних будинків. Таких наразі вже понад 144 тисячі, з них зруйновано майже 59 тисяч.

Крім того, внаслідок бойових дій постраждало 345 гуртожитків, прямі втрати яких оцінюються у $0,5 млрд.

"Сумарна кількість пошкоджних обʼєктів житлового фонду станом на червень 2023 року складає понад 163 тисячі. Загальна площа пошкоджених або зруйнованих об’єктів – 87 мільйонів м2, що складає 8,6% від загальної площі житлового фонду України", - наголошують в KSE.

Які міста постраждали найбільше

Найбільших руйнувань зазнав житловий фонд таких областей як Донецька, Луганська, Харківська, Київська, Миколаївська та Чернігівська.

За оцінками експертів, у Донецькій області повністю зруйновано (ступінь руйнування — понад 40%) понад 18 тисяч будинків, у Київській — 6.7 тисяч, у Луганській — понад 2.5 тисячі.

У столиці за час повномасштабного вторгнення було зруйновано та пошкоджено 454 житлові будинки, сума збитків від цих руйнувань складає $734 млн.

З-поміж міст найбільше зруйнованих та пошкоджених житлових будинків у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Сєвєродонецьку, Рубіжному, Бахмуті, Мар’їнці, Лисичанську, Попасній, Ізюмі та Волновасі.

Так, за попередніми оцінками, у Сєвєродонецьку пошкоджено 90% житлового фонду, такі міста як Бахмут і Мар’їнка майже не мають непошкоджених будівель.

Аналітики зауважують, що дані про збитки житлового фонду містять інформацію станом на травень 2023 року, і не враховують прямі втрати, завдані підривом Каховської ГЕС, в результаті якого постраждало 48 населених пунктів.

За попередніми даними KSE, у населених пунктах Корсунка, Козачі Лагері, Райське та Нова Каховка, які взяли на себе основний удар після прориву греблі ГЕС, постраждало щонайменше 19 тисяч будинків.