Британская разведка спрогнозировала, решится ли Путин на новую волну мобилизации в РФ

Перед президентскими выборами 2024 года новой волны мобилизации в стране-агрессоре РФ, скорее всего, не будет. Призыв мужчин в ряды захватнической армии продолжает негативно влиять на промышленность и экономику. Особая нехватка работников наблюдается в области ИТ-технологий.

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Об этом сообщает разведка Великобритании.

Там напоминают, что 4 сентября 2023 российский диктатор Владимир Путин подписал указ об увеличении возраста освобождения от призыва в армию для ИТ-специалистов с 27 до 30 лет.

По данным аналитиков, это свидетельствует о том, что мобилизация и призыв на военную службу в России усугубили нехватку рабочей силы, не связанной с обороной.

Отмечается, что по данным Института экономической политики имени Егора Гайдара, в июле 2023 года нехватка работников промышленности России достигла нового максимума в 42%. Это на 7% выше, чем было в апреле 2023 года.

В то же время в ИТ-секторе Россия приняла меры для сохранения рабочей силы.

"Вероятно, это подчеркивает особенно острую нехватку в секторе после того, как около 100 тысяч ИТ-работников покинули Россию в 2022 году. Такое количество равно 10% рабочей силы ИТ-сектора", - предполагают в разведке.

Там добавляют, что в преддверии выборов президента России, запланированных на март 2024 года, российские власти, вероятно, будут пытаться избежать дальнейших непопулярных мобилизаций.

Также в британской разведке отмечают, что россияне намерены до конца 2023 года набрать 420 тыс. военнослужащих по контракту. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в настоящее время набрано 280 тыс. военнослужащих. Однако разведка Великобритании отмечает, что эти цифры невозможно проверить независимо.

Отметим, Кремль пытается отсрочить всеобщую мобилизацию в РФ перед президентскими выборами, поэтому на войну против Украины активно вербуют иностранцев.

Напомним, ранее в разведке Британии сообщали, что страна-агрессор РФ вербует на войну с Украиной жителей беднейших регионов, обещая им высокие зарплаты. Однако даже это не помогает набрать необходимое количество добровольцев.