В России набирают волонтеров для охраны авиабаз – разведка Британии

В Псковской области России, находящейся неподалеку от границы с Эстонией, губернатор организовал волонтерские патрули безопасности, которые должны предотвратить дальнейшие атаки беспилотников на авиабазу Кресты, где уже были повреждены два транспортных самолета Ил-76.

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Об этом говорится в ежедневном разведывательном смотре Министерства обороны Великобритании.

Сообщается, что до патрулирования записалось около 800 граждан, которые разобьют на группы из 50 человек и распределят между несколькими муниципалитетами. Они будут патрулировать приграничные районы и критическую инфраструктуру, в том числе аэропорты и авиабазы.

"Создание этих добровольческих патрулей безопасности, вероятно, будет действовать как средство сдерживания и будет обеспечивать определенный уровень защиты от квадрокоптерных БПЛА, управляемых в непосредственной близости от авиабазы. Использование волонтеров, скорее всего, свидетельствует о нехватке обученного персонала службы безопасности в России", - говорится в сообщении. в сообщении.

В разведке подчеркнули, что уничтожить беспилотники из стрелкового оружия очень сложно, поэтому российским силам все равно потребуются системы противовоздушной обороны с возможностью наблюдения.

Отмечается, что из-за ограниченного радиуса действия, который имеют ранее атаковавшие данную беспилотники, в разведке почти уверены, что атаки были совершены с территории Российской Федерации.

Ранее разведка сообщала о том, что системные атаки беспилотников на российские аэродромы поднимают вопрос о способности РФ защитить стратегические объекты в глубине страны.

Напомним, что Москва и Московская область, некоторые другие регионы Центральной России, а также оккупированный ею Крымский полуостров уже неоднократно подвергались ударам дронов. Самый знаковый случай произошел 3 мая: тогда беспилотник атаковал купол Сенатского дворца Кремля. Власти РФ заявляли, что расценивают это как спланированную террористическую акцию со стороны Украины и покушение на президента страны-агрессорки Владимира Путина.