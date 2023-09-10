У Росії набирають волонтерів для охорони авіабаз – розвідка Британії

У Псковській області Росії, яка знаходиться неподалік від кордону з Естонією, губернатор організував волонтерські патрулі безпеки, які повинні запобігти подальшим атакам безпілотників на авіабазу Крести, де вже було пошкоджено два транспортних літаки Іл-76.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Про це йдеться у щоденному розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої британії.

Повідомляється, що до патрулювання записалося до 800 громадян, які розіб’ють на групи із 50 осіб і розподілять між кількома муніципалітетами. Вони патрулюватимуть прикордонні райони та критичну інфраструктуру, зокрема аеропорти та авіабази.

"Створення цих добровольчих патрулів безпеки, ймовірно, діятиме як засіб стримування та забезпечуватиме певний рівень захисту від квадрокоптерних БПЛА, які керуються в безпосередній близькості від авіабази. Використання волонтерів, швидше за все, свідчить про брак навченого персоналу служби безпеки в Росії", - йдеться в повідомленні.

В розвідці наголосили, що знищити безпілотники зі стрілецької зброї дуже складно, тому російським силам все одно будуть потрібні системи протиповітряної оборони з можливістю спостереження.

Зазначається, що через обмежений радіус дії, який мають безпілотники, що раніше атакували дану, у розвідці майже впевнені, що атаки були здійснені з території Російської Федерації.

Раніше розвідка повідомляла про те, що системні атаки безпілотників на російські аеродроми порушують питання про здатність РФ захистити стратегічні об'єкти в глибині країни.

Нагадаємо, що Москва й Московська область, деякі інші регіони Центральної Росії, а також окупований нею Кримський півострів вже неодноразово зазнавали ударів дронів. Найбільш знаковий випадок стався 3 травня: тоді безпілотник атакував купол Сенатського палацу Кремля. Влада РФ заявляла, що розцінює це як сплановану терористичну акцію з боку України та замах на президента країни-агресорки Володимира Путіна.