РФ не може захистити свої авіабази від атаки дронів, – розвідка Британії

Системні атаки безпілотників на російські аеродроми порушують питання про здатність РФ захистити стратегічні об'єкти в глибині країни.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Там нагадують, що 19 серпня було знищено бомбардувальник Ту-22 М3 на авіабазі "Сільці" в Новгородській області, за 650 км від кордону з Україною.

У Міноборони Росії заявили, що аеродром було атаковано безпілотним літальним апаратом (БПЛА) на кшталт коптера.

За даними британської розвідки, Росія часто використовувала бомбардувальники Ту-22 М3 для запуску ракет Х-22 по Україні. На початку війни вони також провели інтенсивні бомбардування Маріуполя некерованими бомбами.

"Якщо це правда, то це посилює оцінку того, що деякі атаки БПЛА на російські військові об'єкти відбуваються з території Росії. Коптерні БПЛА навряд чи змогли б дібратися до території аеродрому "Сільці" з України", – підкреслили у розвідці.

У відомстві додають, що це щонайменше третя успішна атака на аеродроми дальньої авіації, що знову порушує питання про здатність Росії захистити стратегічні об'єкти в глибині країни.

Зауважимо, за останні кілька днів українські ударні БПЛА знешкодили 5 російських літаків на аеродромах Шайківка та Сольці, повідомляє "Радіо НВ" з посиланням на власне джерело.

За словами журналістів, серед знешкоджених літаків були і стратегічні бомбардувальники, які завдавали ракетних ударів по містах України.

Джерело заявило, що вранці 19 серпня диверсанти, які співпрацюють із ГУР Міноборони України, провели атаку безпілотниками на аеродром у Сольцях Новгородської області Російської Федерації. В результаті було знищено Ту-22 М3. Також два ворожі літаки отримали пошкодження.

Потім, як повідомляється, вранці 21 серпня відбулася атака дронів на аеродром Шайківка в Калузькій області РФ. В результаті пошкодження отримали ще два бомбардувальники окупантів.

"Ці операції з дронами координуються ГУР і завдали чутливих втрат ворогові у військовій авіації. Та й головне, що таких літаків у країні-агресорці вже не виробляють", – додало джерело.

"Війна повертається на територію Росії"

Нагадаємо, що Москва й Московська область, деякі інші регіони Центральної Росії, а також окупований нею Кримський півострів вже неодноразово зазнавали ударів дронів. Найбільш знаковий випадок стався 3 травня: тоді безпілотник атакував купол Сенатського палацу Кремля. Влада РФ заявляла, що розцінює це як сплановану терористичну акцію з боку України та замах на президента країни-агресорки Володимира Путіна.

Зеленський тоді заявив, що Україна не атакує Путіна чи Москву, а бореться на своїй території. Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначали, що подія могла бути інсценуванням.

Президент Володимир Зеленський вважає закономірним застосування ударних дронів на території Росії. За його словами, поступово війна повертається на територію Росії – до її символічних центрів і військових баз, і це "неминучий, природний та абсолютно справедливий процес".