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РФ не может защитить свои авиабазы от атаки дронов, – разведка Британии
Системные атаки беспилотников на российские аэродромы поднимают вопрос о способности РФ защитить стратегические объекты в глубине страны.
Об этом сообщает разведка Великобритании.
Там напоминают, что 19 августа был уничтожен бомбардировщик Ту-22 М3 на авиабазе "Сельцы" в Новгородской области, в 650 км от границы с Украиной. В Минобороны России заявили, что аэродром был атакован беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) вроде коптера.
По данным британской разведки, Россия часто использовала бомбардировщики Ту-22 М3 для запуска ракет Х-22 по Украине. В начале войны они также провели интенсивные бомбардировки Мариуполя неуправляемыми бомбами.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Если это правда, то это усиливает оценку того, что некоторые атаки БПЛА на российские военные объекты происходят с территории России. Коптерные БПЛА вряд ли смогли бы добраться до территории аэродрома "Сельцы" из Украины", – подчеркнули в разведке.
В ведомстве добавляют, что это по меньшей мере третья успешная атака на аэродромы дальней авиации, вновь поднимающая вопрос о способности России защитить стратегические объекты в глубине страны.
Заметим, что за последние несколько дней украинские ударные БПЛА обезвредили 5 российских самолетов на аэродромах Шайковка и Сольцы, сообщает "Радио НВ" со ссылкой на собственный источник.
По словам журналистов, среди обезвреженных самолетов были и стратегические бомбардировщики, наносившие ракетные удары по городам Украины.
Источник заявил, что утром 19 августа сотрудничающие с ГУР Минобороны Украины диверсанты провели атаку беспилотниками на аэродром в Сольцах Новгородской области Российской Федерации. В результате был уничтожен Ту-22 М3. Также два вражеских самолета получили повреждения.
Затем, как сообщается, утром 21 августа последовала атака дронов на аэродром Шайковка в Калужской области РФ. В результате повреждения получили еще два бомбардировщика окупантов.
"Эти операции с дронами координируются ГУР и нанесли чувствительные потери врагу в военной авиации. Да и главное, что таких самолетов в стране-агрессоре уже не производят", - добавил источник.
"Война возвращается на территорию России"
Напомним, что Москва и Московская область, некоторые другие регионы Центральной России, а также оккупированный ею Крымский полуостров уже неоднократно подвергались ударам дронов. Самый знаковый случай произошел 3 мая: тогда беспилотник атаковал купол Сенатского дворца Кремля. Власти РФ заявляли, что расценивают это как спланированную террористическую акцию со стороны Украины и покушение на президента страны-агрессорки Владимира Путина.
Зеленский тогда заявил, что Украина не атакует Путина или Москву, а борется на своей территории. Аналитики американского Института изучения войны отмечали, что событие могло быть инсценировкой .
Президент Владимир Зеленский считает закономерным применение ударных дронов на территории России. По его словам, постепенно война возвращается на территорию России – в ее символические центры и военные базы, и это "неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс".