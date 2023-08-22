РФ не может защитить свои авиабазы от атаки дронов, – разведка Британии

Системные атаки беспилотников на российские аэродромы поднимают вопрос о способности РФ защитить стратегические объекты в глубине страны.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Там напоминают, что 19 августа был уничтожен бомбардировщик Ту-22 М3 на авиабазе "Сельцы" в Новгородской области, в 650 км от границы с Украиной. В Минобороны России заявили, что аэродром был атакован беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) вроде коптера.

По данным британской разведки, Россия часто использовала бомбардировщики Ту-22 М3 для запуска ракет Х-22 по Украине. В начале войны они также провели интенсивные бомбардировки Мариуполя неуправляемыми бомбами.

"Если это правда, то это усиливает оценку того, что некоторые атаки БПЛА на российские военные объекты происходят с территории России. Коптерные БПЛА вряд ли смогли бы добраться до территории аэродрома "Сельцы" из Украины", – подчеркнули в разведке.

В ведомстве добавляют, что это по меньшей мере третья успешная атака на аэродромы дальней авиации, вновь поднимающая вопрос о способности России защитить стратегические объекты в глубине страны.

Заметим, что за последние несколько дней украинские ударные БПЛА обезвредили 5 российских самолетов на аэродромах Шайковка и Сольцы, сообщает "Радио НВ" со ссылкой на собственный источник.

По словам журналистов, среди обезвреженных самолетов были и стратегические бомбардировщики, наносившие ракетные удары по городам Украины.

Источник заявил, что утром 19 августа сотрудничающие с ГУР Минобороны Украины диверсанты провели атаку беспилотниками на аэродром в Сольцах Новгородской области Российской Федерации. В результате был уничтожен Ту-22 М3. Также два вражеских самолета получили повреждения.

Затем, как сообщается, утром 21 августа последовала атака дронов на аэродром Шайковка в Калужской области РФ. В результате повреждения получили еще два бомбардировщика окупантов.

"Эти операции с дронами координируются ГУР и нанесли чувствительные потери врагу в военной авиации. Да и главное, что таких самолетов в стране-агрессоре уже не производят", - добавил источник.

"Война возвращается на территорию России"

Напомним, что Москва и Московская область, некоторые другие регионы Центральной России, а также оккупированный ею Крымский полуостров уже неоднократно подвергались ударам дронов. Самый знаковый случай произошел 3 мая: тогда беспилотник атаковал купол Сенатского дворца Кремля. Власти РФ заявляли, что расценивают это как спланированную террористическую акцию со стороны Украины и покушение на президента страны-агрессорки Владимира Путина.

Зеленский тогда заявил, что Украина не атакует Путина или Москву, а борется на своей территории. Аналитики американского Института изучения войны отмечали, что событие могло быть инсценировкой .

Президент Владимир Зеленский считает закономерным применение ударных дронов на территории России. По его словам, постепенно война возвращается на территорию России – в ее символические центры и военные базы, и это "неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс".