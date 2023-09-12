Бывшие "зеки" становятся стражами порядка. Росгвардия начала принимать на службу "вагнеровцев", - ISW

Структуры Росгвардии как минимум с августа начали принимать на работу бывших наемников ЧВК "Вагнер" из числа получивших помилование бывших заключенных. Их берут "не на руководящие должности и даже не в средний офицерский состав".

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что 11 сентября российское оппозиционное издание iStories сообщило, что родственники ранее заключенных наемников ЧВК "Вагнер" рассказали, что некоторые из бывших боевиков получили приглашение служить в Росгвардии после серии тестов и аттестации.

Издание сообщает, что Росгвардия просит бывших "вагнеровцев" пройти проверку и предоставить документы об официальном помиловании осужденных, а также продемонстрировать контракт с ЧВК "Вагнер". Но не все желающие смогли пройти проверку.

При этом, бывшие заключенные вовлекаются в службу в Росгвардии преимущественно на низкие должности, и это не предполагает включения их даже до среднего уровня офицеров.

Один из военнослужащих Росгвардии рассказал, что его подразделение направило бывших бойцов ЧВК "Вагнер" для охраны объектов на оккупированных территориях Украины.

"Возможная активная вербовка Росгвардией бывших бойцов ЧВК "Вагнер" заслуживает внимания на фоне недавних усилий российского руководства усилить роль Росгвардии как внутреннего органа безопасности после вооруженного восстания Пригожина", - пишет ISW.

Усиление Росгвардии: что известно

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин 4 августа подписал закон, позволяющий оснащать Росгвардию тяжелым вооружением.

По информации разведки Великобритании, это свидетельствует о том, что Кремль рассматривает Росгвардию как одну из основных опор безопасности режима. Аналитики сообщают, что решение усилить силы было принято после неудачного мятежа "Вагнера".

"Это очень важный сигнал прежде всего для всех рашистов. Что такое Росгвардия? Это институция, которая создана для защиты режима внутри государства. Если он дает тяжелое вооружение Росгвардии, то это значит, что, в принципе, (в РФ – Delo.ua) делается ставка на будущее подавление мятежей. По ком должно стрелять это тяжелое вооружение, эти танки? Ну, собственно, прежде всего по гражданским москвичам", - пояснил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.