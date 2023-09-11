Оккупанты отказываются эвакуировать с поля боя раненых и убитых, - ISW

Российские оккупанты жалуются на проблемы с оружием, связью и эвакуацией раненых или убитых из прифронтовых районов, из-за чего в армии РФ возросло количество дезертиров.

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Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что диверсионно-разведывательная группа "Русич", ультраправое российское нерегулярное военизированное формирование, 8 сентября опубликовала перечень различных проблем, с которыми сталкиваются оккупанты на поле боя.

В частности, российские захватчики отказываются эвакуировать собственных раненых или убитых солдат из прифронтовых районов, что побудило часть окупантов отказаться от выполнения боевых задач, а количество дезертиров постоянно растет.

Также российские войска продолжают жаловаться на нехватку вооружения и оборудования, якобы мешающего проведению успешного наступления на разных участках фронта в Украине.

Оккупанты утверждают, что российская контрбатарейная дальность и точность уступают украинским возможностям. Кроме того, захватчики не имеют лазерной наводки снарядов "Краснополь" и БПЛА, чтобы управлять ими.

Группа "Русич" также отметила, что российская реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" менее устойчива к радиоэлектронной борьбе (РЭБ), чем предоставленные Украине американские системы HIMARS.

Также жалуются оккупанты на коммуникационные технологии и плохую связь между разными подразделениями.

"Группа Русич может сталкиваться с этими проблемами с большей интенсивностью и частотой, чем российские войска, поскольку это небольшое и нерегулярное формирование, но ISW регулярно наблюдает, как другие российские подразделения выражают подобные проблемы с контрбатарейными возможностями, связью и эвакуацией", – подчеркивают аналитики.

Напомним, ранее в разведке Британии сообщалось, что страна-агрессор РФ вербует на войну с Украиной жителей беднейших регионов, обещая им высокие зарплаты. Однако даже это не помогает набрать необходимое количество добровольцев.