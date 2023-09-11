Окупанти відмовляються евакуювати з поля бою поранених та вбитих, - ISW

Російські окупанти скаржаться на проблеми зі зброєю, зв'язком та евакуацією поранених або вбитих з прифронтових районів, через що в армії РФ зросла кількість дезертирів.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що диверсійно-розвідувальна група "Русич", ультраправе російське нерегулярне воєнізоване формування, 8 вересня опублікувала перелік різноманітних проблем, з якими стикаються окупанти на полі бою.

Зокрема, російські загарбники відмовляються евакуювати власних поранених або вбитих солдат з прифронтових районів, що спонукало частину окупантів відмовитися від виконання бойових завдань, а кількість дезертирів постійно зростає.

Також російські війська продовжують скаржитися на брак озброєння та обладнання, яке нібито заважає проведенню успішного наступу на різних ділянках фронту в Україні.

Окупанти стверджують, що російська контрбатарейна дальність і точність поступаються українським можливостям. Крім того, загарбники не мають лазерного наведення снарядів "Краснопіль" і БПЛА, щоб керувати ними.

Група "Русич" також зазначила, що російська реактивна система залпового вогню (РСЗВ) "Торнадо-С" менш стійка до радіоелектронної боротьби (РЕБ), ніж надані Україні американські системи HIMARS.

Також скаржаться окупанти на комунікаційні технології та поганий зв’язок між різними підрозділами.

"Група "Русич" може стикатися з цими проблемами з більшою інтенсивністю та частотою, ніж російські війська, оскільки це невелике та нерегулярне формування, але ISW регулярно спостерігає, як інші російські підрозділи висловлюють подібні проблеми з контрбатарейними можливостями, зв’язком та евакуацією", - підкреслюють аналітики.

Нагадаємо, раніше у розвідці Британії повідомляли, що країна-агресор РФ вербує на війну з Україною жителів найбідніших регіонів, обіцяючи їм високі зарплати. Однак навіть це не допомагає набрати необхідну кількість добровольців.