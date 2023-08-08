Путін боїться нових заколотів та озброює Росгвардію, - розвідка Британії

Кремль посилює міць Росгвардії, розраховуючи на її роль у випадку заколотів та інших внутрішніх потрясінь, які можуть статися на тлі війни в Україні.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін 4 серпня підписав закон, який дозволить оснащувати Росгвардію важким озброєнням.

Як підкреслюють у розвідці Британії, це свідчить про те, що Кремль розглядає Росгвардію як одну з основних опор безпеки режиму.

"Розгалужена організація, яка налічує до 200 тис. військовослужбовців на передовій, Росгвардія була створена в сучасному вигляді в 2016 році і очолюється колишнім охоронцем Путіна Віктором Золотовим. Рішення посилити сили було прийнято після невдалого заколоту Вагнера в червні 2023 року", – зауважують у розвідці Британії.

Там додають, що незважаючи на заяву Золотова про те, що його сили "відмінно" показали себе під час заколоту ПВК "Вагнер", немає жодних доказів того, що Росгвардія здійснила якісь ефективні дії.

Водночас ця структура була створена для придушення саме таких загроз внутрішній безпеці.

"Оскільки Золотов раніше припускав, що важка техніка повинна включати артилерію та ударні вертольоти, цей крок свідчить про те, що Кремль подвоює ресурси для Росгвардії як однієї з ключових організацій для забезпечення безпеки режиму", – резюмують у розвідці Великої Британії.

Зауважимо, усередині російських еліт є багато конфліктів і далі вони будуть лише наростати. У країні-агресорі РФ є багато охочих забезпечити собі майбутнє без Володимира Путіна.

Раніше в ГУР МО повідомляли, що знають, хто готує новий заколот у Росії. Розвідка не називає ім'я заколотника, щоб не перешкодити підготовці цього прекрасного проєкту.

Як вважають у британській розвідці, останні події у Росії, зокрема, атаки безпілотників на Москву, підняття призовного віку та заколот ПВК "Вагнер", свідчать про те, що Кремль більше не може захистити населення від війни з Україною.

Заколот Євгена Пригожина в РФ

Засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин 23 червня повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу" в Росії.

ЗМІ й власне Пригожин вказували, що "вагнерівці" взяли під контроль військові об'єкти РФ у Ростові-на-Дону й Воронежі та рухалися в напрямку Москви. Очільник ПВК вимагав доступу до вищого військового керівництва РФ.

Наступного дня спроба заколоту була припинена. Це відбулося після розмови Пригожина з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Сторони домовилися, що Пригожин та бажаючі "вагнерівці" перемістяться в Білорусь.

15 липня українські прикордонники й моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомили, що члени ПВК почали рухатися з території Росії до Білорусі.

В українському Центрі національного спротиву зазначали, що "вагнерівці" займатимуться тренуванням білоруської армії. Ця інформація підтвердилася: 20 липня Міністерство оборони Білорусі оголосило про організацію спільних навчань білоруських спецпризначенців із бойовиками ПВК "Вагнер". Відповідні заходи вирішили провести на полігоні, який розташований поблизу кордону з Польщею.

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що бойовики ПВК "Вагнер" у Білорусі не становлять військової загрози для Польщі чи України. Наразі немає жодних ознак того, що бойовики мають важке озброєння, необхідне для проведення серйозного наступу.