Путин боится новых мятежей и вооружает Росгвардию, - разведка Британии

Кремль усиливает мощь Рогвардии, рассчитывая на ее роль в случае мятежей и других внутренних потрясений, которые могут произойти на фоне войны в Украине.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин 4 августа подписал закон, позволяющий оснащать Росгвардию тяжелым вооружением.

Как подчеркивают в разведке Британии, это говорит о том, что Кремль рассматривает Росгвардию как одну из основных опор безопасности режима.

"Разветвленная организация, насчитывающая до 200 тыс. военнослужащих на передовой, Росгвардия была создана в современном виде в 2016 году и возглавляется бывшим охранником Путина Виктором Золотовым. Решение усилить силы было принято после неудачного мятежа ЧВК "Вагнер" в июне 2023 года", - отмечают в разведке Великобритании.

Там добавляют, что несмотря на заявление Золотова о том, что его силы "отлично" показали себя во время мятежа ЧВК "Вагнер", нет никаких доказательств того, что Росгвардия совершила какие-либо эффективные действия.

В то же время, эта структура была создана для подавления именно таких угроз внутренней безопасности.

"Поскольку Золотов предполагал, что тяжелая техника должна включать артиллерию и ударные вертолеты, этот шаг свидетельствует о том, что Кремль удваивает ресурсы для Росгвардии как одной из ключевых организаций для обеспечения безопасности режима", - резюмируют в разведке Великобритании.

Заметим, внутри российских элит много конфликтов и дальше они будут только нарастать. В стране-агрессоре РФ много желающих обеспечить себе будущее без Владимира Путина.

Ранее в ГУР МО сообщали, что знают, кто готовит новый мятеж в России. Разведка не называет имя мятежника, чтобы не помешать подготовке этого прекрасного проекта.

Как считают в британской разведке, последние события в России, в частности атаки беспилотников на Москву, поднятие призывного возраста и мятеж ЧВК "Вагнер" свидетельствуют о том, что Кремль больше не может защитить население от войны с Украиной.

Мятеж Евгения Пригожина в РФ

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка" в России.

СМИ и собственно Пригожин указывали, что "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже и двигались в направлении Москвы. Глава ПИК требовал доступа к высшему военному руководству РФ.

На следующий день попытка мятежа была пресечена. Это произошло после разговора Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Стороны договорились, что Пригожин и желающие "вагнеровцы" переместятся в Беларусь.

15 июля украинские пограничники и мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщили, что члены ЧВК начали двигаться с территории России в Беларусь .

Аналитики из Института изучения войны (ISW) считают, что боевики ЧВК "Вагнер" в Беларуси не представляют военной угрозы для Польши или Украины. Пока нет никаких признаков того, что боевики имеют тяжелое вооружение, необходимое для проведения серьезного наступления.