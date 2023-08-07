Разведка Британии объяснила причину неспособности российских ВВС добиться эффективности на юге Украины

В начале контрнаступления Украины в июне 2023 года российские ударные вертолеты оказались эффективными, но в последние недели Россия сталкивается с трудностями в создании эффективной тактической авиации на юге. Их попытки не дают ожидаемых результатов, и украинская ПВО продолжает удерживать позицию в обороне.

Об этом говорится в ежедневном отчете Минобороны Великобритании.

Российские ВВС прилагают значительные усилия, чтобы поддерживать наступательные операции своих войск на земле в Украине, но их попытки не дают решающего оперативного эффекта.

В течение летних месяцев российские боевые самолеты совершают более 100 вылетов в день, однако их операции почти всегда ограничиваются действиями над территорией, контролируемой Россией, из-за угрозы украинской ПВО.

В борьбе с этой проблемой Россия стала все чаще использовать неуправляемые авиабомбы с насадками для увеличения дальности. Несмотря на возможность освободить километры территорий от своих целей, самолетам все еще не хватает стабильной точности.

Добавим, что только в течение прошлой недели, захватчики нанесли удары по территории нашей страны 65 разными ракетами и запустили 178 ударных дронов. Силами ПВО было уничтожено 68 "шахедов", 17 калибров, 13 ракет Х-101 и Х-555, а также 34 "ланцета".