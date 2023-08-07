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Разведка Британии объяснила причину неспособности российских ВВС добиться эффективности на юге Украины

Разведка Британии объяснила причину неспособности российских ВВС добиться эффективности на юге Украины
Летом российские боевые самолеты совершают более 100 вылетов в день

В начале контрнаступления Украины в июне 2023 года российские ударные вертолеты оказались эффективными, но в последние недели Россия сталкивается с трудностями в создании эффективной тактической авиации на юге. Их попытки не дают ожидаемых результатов, и украинская ПВО продолжает удерживать позицию в обороне.

Об этом говорится в ежедневном отчете Минобороны Великобритании.

Российские ВВС прилагают значительные усилия, чтобы поддерживать наступательные операции своих войск на земле в Украине, но их попытки не дают решающего оперативного эффекта.

В течение летних месяцев российские боевые самолеты совершают более 100 вылетов в день, однако их операции почти всегда ограничиваются действиями над территорией, контролируемой Россией, из-за угрозы украинской ПВО.

В борьбе с этой проблемой Россия стала все чаще использовать неуправляемые авиабомбы с насадками для увеличения дальности. Несмотря на возможность освободить километры территорий от своих целей, самолетам все еще не хватает стабильной точности.

Добавим, что только в течение прошлой недели, захватчики нанесли удары по территории нашей страны 65 разными ракетами и запустили 178 ударных дронов. Силами ПВО было уничтожено 68 "шахедов", 17 калибров, 13 ракет Х-101 и Х-555, а также 34 "ланцета".

Автор:
Татьяна Гойденко