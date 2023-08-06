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Зеленский рассказал, сколько ракет россияне выпустили по Украине за неделю

Зеленский рассказал, сколько ракет россияне выпустили по Украине за неделю
Владимир Зеленский осмотрел образцы оружия и военной техники. Фото: Офис президента

Российские оккупационные войска не прекращают обстреливать мирное население Украины и вести жестокую и захватническую войну. Только в течение прошлой недели, захватчики нанесли удары по территории нашей страны 65 разными ракетами, запустили 178 ударных дронов, из них 87 "шахедов".

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Зеленский сообщил, что существенную часть воздушных целей удалось сбить и Украина в дальнейшем будет работать над тем, чтобы воздушный щит над нашей страной стал еще крепче.

Он также призвал международных партнеров Украины предоставить больше систем противовоздушной обороны и их боеприпасов.

"Именно здесь, именно в нашем небе можем доказать, что террор проиграет. (…) Полная защита от террора нужна здесь, чтобы потом не пришлось думать, как защитить от него еще и другие народы. Украина может выиграть эту битву, и наш воздушный щит со временем будет обеспечивать безопасность всей Европы", - добавил президент.

Зеленский отметил, что воины Воздушных сил ВСУ дают не только украинцам, но всему свободному миру четкую уверенность, что российский террор можно победить.

Глава государства также заслушал доклад о работе и возможностях комплексов Patriot и IRIS-T, которые Украина получила от партнеров. Он посмотрел штурмовик Су-25, бомбардировщик Су-24М, истребители Су-27 и МиГ-29 с применяемыми ими ракетами.

Напомним, российские оккупанты с вечера 5 августа по утро 6 августа нанесли очередной массированный удар по Украине, применив ракеты и ударные дроны. Украинским военным удалось уничтожить 30 ракет и 27 беспилотников.

Автор:
Татьяна Гойденко