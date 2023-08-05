Били по "Мотор Січі". Зеленский рассказал подробности сегодняшних ракетных обстрелов

Вечером, 5 августа, российские оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку по территории Украины. Захватчики использовали "Кинжалы" и "Калибры" и направили удар по предприятию "Мотор Січ". Досталось и Хмельницкой области.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время вечернего обращения.

"Сегодня произошел очередной российский ракетный налет против нашего государства. Часть ракет сбита, спасибо за это нашим воинам противовоздушной обороны. Но сколько бы ни было таких российских атак, все равно они врагу ничего не дадут. Все равно мы защитим свободу для Украины, для всех наших людей", - подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что России не удастся заменить международное право террором, кризисами или запугиванием, поскольку каждую неделю добавляет мировую силу для защиты нормальной жизни.

Зеленский также поблагодарил Службу безопасности Украины и ВМС, приучающую Россию к потерям, вероятно, имея в виду поврежденные российские корабли.

Он отметил, все соответствующие службы работают для того, чтобы укрепить оборонную промышленность и достичь больше успехов и возможностей, а результаты этого очевидны и они показывают России, что ее агрессия имеет последствия.