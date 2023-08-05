Били по "Мотор Січі". Зеленський розповів подробиці сьогоднішнього ракетного обстрілу

Ввечері, 5 серпня, російські окупанти здійснили чергову масовану ракетну атаку по території України. Загарбники використовували "Кинджали" і "Калібри" та спрямували удар по підприємству "Мотор Січ". Дісталося також і Хмельницькій області.

Про це президент Володимир Зеленський розповів під час вечірнього звернення.

Він підкреслив, що частину ракет вдалося збити силам ППО.

"Сьогодні стався черговий російський ракетний наліт проти нашої держави. Частину ракет збито, дякую за це нашим воїнам протиповітряної оборони. Але хоч би скільки було таких російських атак, все одно вони ворогові нічого не дадуть. Все одно ми захистимо свободу для України, для всіх наших людей", - наголосив президент.

Зеленський додав, що Росії не вдасться замінити міжнародне право терором, кризами чи залякуванням, оскільки кожен тиждень додає світової сили для захисту нормального життя.

Зеленський також подякував Службі безпеки України і ВМС, які привчають Росію до втрат, ймовірно, маючи на увазі пошкоджені російські кораблі.

Він зазначив, всі відповідні служби працюють для того, щоб зміцнити оборонну промисловість і досягти більше успіхів і можливостей, а результати цього є очевидними і вони показують Росії, що її агресія має наслідки.