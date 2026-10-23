Підробка VIN-коду в Україні: до суду доходить лише 1% справ

За дев’ять місяців 2026 року в Україні зареєстрували 599 кримінальних правопорушень, пов’язаних із підробкою, знищенням або заміною VIN-кодів та інших ідентифікаційних номерів автомобілів. Водночас до суду направили лише п’ять проваджень - близько 1% від кількості облікованих цьогоріч випадків.

Як пише Dilo, про це повідомляє Opendatbote.

Загалом із 2020 року до вересня 2026-го в Україні зареєстрували 11 417 правопорушень за ст. 290 Кримінального кодексу України. За цей період до суду направили лише 69 проваджень.

Скільки справ закривають

Кількість зареєстрованих правопорушень за ст. 290 ККУ в Україні загалом зменшувалася з року в рік. Якщо у 2020 році облікували 3040 таких випадків, то у 2025-му — 730, майже вчетверо менше. За дев’ять місяців 2026 року зареєстрували ще 599 правопорушень.

Водночас не всі провадження залишаються активними. У попередні роки закривали близько 40% справ, зокрема через відсутність події або складу кримінального правопорушення.

У 2026 році закрили 126 проваджень — приблизно кожне п’яте. За даними статистики, на обліку залишаються 473 правопорушення. Це на 22% більше, ніж за аналогічний період торік, коли було обліковано 387 випадків.

З усіх 11 417 правопорушень, зареєстрованих із 2020 року по вересень 2026-го, на обліку залишилися 7152, або близько 63%. До суду за цей час направили лише 69 проваджень.

У яких регіонах найчастіше фіксують підробку

Найбільше правопорушень, пов’язаних із підробкою, знищенням або заміною ідентифікаційних номерів автомобілів, за дев’ять місяців 2026 року зареєстрували в Києві — 169 випадків, або 28% від загальної кількості.

На другому місці — Дніпропетровська область зі 114 правопорушеннями (19%). Третю позицію посідає Одеська область, де зафіксували 45 випадків (8%).

Таким чином, на столицю, Дніпропетровщину та Одещину припадає понад половина всіх зареєстрованих цьогоріч правопорушень цієї категорії.

Яке покарання передбачено

За знищення, підробку або заміну ідентифікаційного номера транспортного засобу ст. 290 ККУ передбачає штраф від 2550 до 4250 грн, виправні роботи строком до двох років, пробаційний нагляд до трьох років або обмеження волі на той самий строк.

Нагадаємо, За дев’ять місяців 2026 року український автопарк поповнили 27 954 автомобілі на електротязі (BEV). Найбільшим регіональним ринком стала Львівська область із 4269 реєстраціями, причому 94% із них припали на вживані електромобілі.