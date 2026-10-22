Львівщина стала найбільшим ринком електрокарів в Україні, але 94% авто — вживані

За дев’ять місяців 2026 року український автопарк поповнили 27 954 автомобілі на електротязі (BEV). Найбільшим регіональним ринком стала Львівська область із 4269 реєстраціями, причому 94% із них припали на вживані електромобілі.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Укравтопрому".

Друге місце посів Київ, де із січня по вересень зареєстрували 2689 електромобілів. Структура столичного ринку помітно відрізняється: частка вживаних машин тут становила 61%.

У Київській області зареєстрували 2173 електромобілі, з яких 76% були вживаними, у Дніпропетровській — 1871 авто та 79% відповідно.

Волинська область із 1784 реєстраціями замкнула п'ятірку лідерів. Тут вживані автомобілі сформували 97% ринку — найбільшу частку серед п'яти провідних регіонів.

Які нові електромобілі купують

Серед нових електрокарів BYD Sea Lion 06 EV став бестселером одразу на трьох найбільших ринках — у Києві, Львівській та Київській областях.

У Дніпропетровській та Волинській областях серед нових машин найбільшим попитом користувався BYD Leopard 3.

У сегменті ввезених з-за кордону електромобілів із пробігом Tesla Model Y стала найпопулярнішою у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.

На Львівщині лідирувала Tesla Model 3, а на Волині — Nissan Leaf.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у серпні український ринок електромобілів скоротився на 47% у річному вимірі. Уже тоді Львівщина була найбільшим регіональним ринком, а основу попиту в регіонах формували вживані авто.