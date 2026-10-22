Львовщина стала крупнейшим рынком электрокаров в Украине, но 94% авто - б/у авто

За девять месяцев 2026 года украинский автопарк пополнили 27 954 автомобиля на электротяге (BEV). Крупнейшим региональным рынком стала Львовская область с 4269 регистрациями, причем 94% из них пришлись на подержанные электромобили.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Укравтопрома".

Второе место занял Киев, где с января по сентябрь зарегистрировали 2689 электромобилей. Структура столичного рынка заметно отличается: доля подержанных машин здесь составила 61%.

В Киевской области зарегистрировали 2173 электромобиля, из которых 76% были подержанными, в Днепропетровской - 1871 авто и 79% соответственно.

Волынская область с 1784 года регистрациями замкнула пятерку лидеров. Здесь подержанные автомобили сформировали 97% рынка – наибольшую долю среди пяти ведущих регионов.

Какие новые электромобили покупают

Среди новых электрокаров BYD Sea Lion 06 EV стал бестселлером на трех крупнейших рынках — в Киеве, Львовской и Киевской областях.

В Днепропетровской и Волынской областях среди новых машин наибольшим спросом пользовался BYD Leopard 3.

В сегменте ввозимых из-за границы электромобилей с пробегом Tesla Model Y стала самой популярной в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

Во Львовской области лидировала Tesla Model 3, а на Волыни — Nissan Leaf.

Напомним, ранее сообщалось, что в августе украинский рынок электромобилей сократился на 47% в годовом исчислении. Уже тогда Львовщина была крупнейшим региональным рынком, а основу спроса в регионах формировали подержанные автомобили.