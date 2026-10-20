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Продажи электромобилей в Европе взлетели на 70%: что повлекло за собой рекордный бум

электромобиль
Треть авторынка ЕС стала электрической / Depositphotos

Регистрация электромобилей с функцией питания от аккумуляторов (BEV) в Европе выросла на 70,3% в сентябре. Главными факторами стремительного роста остаются высокие цены на нефть, государственные субсидии и появление на рынке более доступных моделей.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

В общей сложности за месяц было зарегистрировано 300 202 единицы BEV, что обеспечило им долю в 32,6% от общего объема рынка. Положительная динамика наблюдается и на фоне соглашения между Францией и Германией о смягчении предложенных правил ЕС по уровню выбросов для автомобилей.

Общие объемы и лидеры рынка

Всего с начала года по всей Европе уже зарегистрировано 1,98 миллиона электромобилей. Это на 38,1% больше чем за аналогичный период 2025 года.

Среди крупнейших экономик региона существенный прирост показала Франция, где доля электромобилей достигла 41,7% благодаря 65243 новым регистрациям. В Германии доля электрического транспорта возросла до 34,6%, что соответствует 88 724 зарегистрированным авто.

Северный регион Европы продолжает удерживать статус наиболее электрифицированного. Безоговорочным лидером остается Норвегия, где доля BEV достигла абсолютного рекорда в 98,8%.

За ней следуют Дания с показателем 88,8%, Финляндия, где доля составляет 62,7% и Швеция с 49,0%. Кроме того, на аккумуляторные электромобили приходилось около половины всех новых регистраций в таких странах, как Ирландия, Португалия, Бельгия и Нидерланды.

Страны с самыми низкими показателями

Несмотря на общеевропейский бум, некоторые страны региона демонстрируют более медленные темпы перехода на экологический транспорт.

Наименее электрифицированными рынками Европы остаются Чешская Республика, Италия и Польша. Доля полностью электрических автомобилей в этих странах составляет всего 11,2%, 7,6% и 6,2% соответственно.

Напомним, ранее сообщалось, что продажи электромобилей в Европе взлетели на 52% на фоне рекордных цен на топливо. В августе регистрации полностью электрических автомобилей в Европе выросли на 52% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Главным двигателем спроса стало резкое подорожание горючего, вызванное скачком мировых цен на нефть.

Автор:
Татьяна Бессараб

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