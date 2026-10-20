Продажі електромобілів у Європі злетіли на 70%: що спричинило рекордний бум

Реєстрація електромобілів із функцією живлення від акумуляторів (BEV) у Європі зросла на 70,3% у вересні. Головними факторами стрімкого зростання залишаються високі ціни на нафту, державні субсидії, а також поява на ринку більш доступних моделей.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Загалом за місяць було зареєстровано 300 202 одиниці BEV, що забезпечило їм частку у 32,6% від загального обсягу ринку. Позитивна динаміка спостерігається і на тлі угоди між Францією та Німеччиною щодо пом'якшення запропонованих правил ЄС стосовно рівня викидів для автомобілів.

Загальні обсяги та лідери ринку

Загалом від початку року по всій Європі вже зареєстровано 1,98 мільйона електромобілів. Це на 38,1% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Серед найбільших економік регіону суттєвий приріст показала Франція, де частка електромобілів досягла 41,7% завдяки 65 243 новим реєстраціям. У Німеччині частка електричного транспорту зросла до 34,6%, що відповідає 88 724 зареєстрованим авто.

Північний регіон Європи продовжує утримувати статус найбільш електрифікованого. Беззаперечним лідером залишається Норвегія, де частка BEV сягнула абсолютного рекорду в 98,8%.

За нею йдуть Данія з показником 88,8%, Фінляндія, де частка становить 62,7%, та Швеція з 49,0%. Крім того, на акумуляторні електромобілі припадала близько половини всіх нових реєстрацій у таких країнах, як Ірландія, Португалія, Бельгія та Нідерланди.

Країни з найнижчими показниками

Попри загальноєвропейський бум, окремі країни регіону демонструють значно повільніші темпи переходу на екологічний транспорт.

Найменш електрифікованими ринками Європи залишаються Чеська Республіка, Італія та Польща. Частка повністю електричних автомобілів у цих країнах становить лише 11,2%, 7,6% та 6,2% відповідно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що продажі електромобілів у Європі злетіли на 52% на тлі рекордних цін на пальне. У серпні реєстрації повністю електричних автомобілів у Європі зросли на 52% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Головним рушієм попиту стало різке подорожчання пального, спричинене стрибком світових цін на нафту.