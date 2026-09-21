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Львовщина обогнала Киев по регистрациям электромобилей: какие модели покупают

электромобиль
Львовщина обогнала Киев по регистрациям электромобилей / Укравтопром

В августе больше всего электромобилей в Украине зарегистрировали во Львовской области — 687 машин, причем 96% из них были подержанными. В пяти регионах-лидерах основу спроса также формировали электрокары с пробегом, а в Ровенской области их доля достигла 98%.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Второе место занял Киев с 356 регистрациями. Здесь доля подержанных электромобилей была заметно ниже – 67%.

В Киевской области зарегистрировали 315 электромобилей, из которых 76% были подержанными, в Днепропетровской – 266 машин и 85% соответственно.

Ровенская область замкнула пятерку с 262 регистрациями. Почти весь местный рынок – 98% – сформировали электромобили с пробегом.

В августе украинский автопарк пополнили более 4,2 тыс. электромобилей.

Какие электромобили покупали

Среди новых машин BYD Sea Lion 06 EV стал самой популярной моделью во Львовской, Киевской и Днепропетровской областях.

В Киеве среди новых электрокаров лидировал Zeekr 7X, а в Ровенской — Toyota BZ4X.

На рынке ввозимых из-за рубежа подержанных авто чаще всего выбирали Tesla. Model 3 стала лидером на Львовщине и Киеве, а Model Y — в Киевской и Днепропетровской областях.

В Ровенской области самым популярным импортированным электромобилем с пробегом был Nissan Leaf.

Напомним, в августе рынок электромобилей сократился на 47% в годовом измерении. Из более чем 4,2 тыс. зарегистрированных электромобилей основную часть составляли подержанные машины.

Автор:
Татьяна Гойденко

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