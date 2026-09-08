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Продажи электромобилей в Украине обвалились почти вдвое в августе: самые популярные модели

BYD Sea Lion 06
BYD Sea Lion 06 / Infocar

В августе украинский автопарк пополнили более 4,2 тыс. автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к августу 2025 года спрос на электромобили упал на 47%.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что основное количество реализованных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили – 4074 ед., из которых 503 ед. были новыми (-73%), а 3571 авто – подержанными (-39%).

Среди 160 коммерческих BEV новыми были только 2 ед. (в августе 2025 года из 175 ед. новыми были 24 авто).

Топ-5 новых электромобилей августа:

  1. BYD Sea Lion 06 EV – 102 ед.;
  2. Zeekr 001 – 46 ед.;
  3. Zeekr 7X – 44 ед.;
  4. MG4 EV – 36 ед.;
  5. Toyota BZ4X – 33 ед.

Топ-5 импортируемых электромобилей с пробегом:

  1. Tesla Model Y – 494 ед.;
  2. Tesla Model 3 – 480 ед.;
  3. Nissan Leaf – 454 ед.;
  4. C hevrolet Bolt – 199 ед.;
  5. Hyundai Ioniq 5 – 160 ед.

Напомним, в августе доля электромобилей в продажах новых легковых автомобилей в Украине сократилась до 10,2% против 27,9% годом ранее. В то же время гибриды увеличили свою долю с 23,4% до 32,9%.

Также в августе украинцы ввезли из-за границы 20,7 тыс. подержанных легковушек, что на 9% меньше, чем годом ранее. Наибольшую часть этого сегмента сохранили бензиновые авто, тогда как доля электромобилей заметно сократилась.

Автор:
Светлана Манько

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