Продажи электромобилей в Украине обвалились почти вдвое в августе: самые популярные модели

В августе украинский автопарк пополнили более 4,2 тыс. автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к августу 2025 года спрос на электромобили упал на 47%.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что основное количество реализованных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили – 4074 ед., из которых 503 ед. были новыми (-73%), а 3571 авто – подержанными (-39%).

Среди 160 коммерческих BEV новыми были только 2 ед. (в августе 2025 года из 175 ед. новыми были 24 авто).

Топ-5 новых электромобилей августа:

BYD Sea Lion 06 EV – 102 ед.; Zeekr 001 – 46 ед.; Zeekr 7X – 44 ед.; MG4 EV – 36 ед.; Toyota BZ4X – 33 ед.

Топ-5 импортируемых электромобилей с пробегом:

Tesla Model Y – 494 ед.; Tesla Model 3 – 480 ед.; Nissan Leaf – 454 ед.; C hevrolet Bolt – 199 ед.; Hyundai Ioniq 5 – 160 ед.

Напомним, в августе доля электромобилей в продажах новых легковых автомобилей в Украине сократилась до 10,2% против 27,9% годом ранее. В то же время гибриды увеличили свою долю с 23,4% до 32,9%.

Также в августе украинцы ввезли из-за границы 20,7 тыс. подержанных легковушек, что на 9% меньше, чем годом ранее. Наибольшую часть этого сегмента сохранили бензиновые авто, тогда как доля электромобилей заметно сократилась.