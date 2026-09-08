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Продажі електромобілів в Україні обвалилися майже вдвічі у серпні: найпопулярніші моделі

BYD Sea Lion 06
BYD Sea Lion 06 / Infocar

У серпні український автопарк поповнили понад 4,2 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно серпня 2025 року попит на електромобілі впав на 47%.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що основну кількість реалізованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 4074 од., з яких 503 од. були новими (-73%), а 3571 авто – уживаними (-39%).

Серед 160 комерційних BEV новими були тільки 2 од. (у серпні 2025 року з 175 од. новими були 24 авто).

Топ-5 нових електромобілів серпня:

  1. BYD Sea Lion 06 EV - 102 од.; 
  2. Zeekr  001 - 46 од.; 
  3. Zeekr  7X - 44 од.; 
  4. MG4 EV - 36 од.;
  5. Toyota BZ4X - 33 од.

Топ-5 імпортованих електромобілів з пробігом:

  1. Tesla  Model Y - 494 од.;
  2. Tesla  Model 3 - 480 од.;
  3. Nissan Leaf - 454 од.;
  4. Chevrolet Bolt - 199 од.;
  5. Hyundai Ioniq 5 - 160 од.

Нагадаємо, у серпні частка електромобілів у продажах нових легковиків в Україні скоротилася до 10,2% проти 27,9%  роком раніше. Водночас гібриди збільшили свою частку з 23,4% до 32,9%.

Також у серпні українці ввезли з-за кордону 20,7 тис. вживаних легковиків, що на 9% менше, ніж роком раніше. Найбільшу частку цього сегмента зберегли бензинові авто, тоді як частка електромобілів помітно скоротилася.

Автор:
Світлана Манько

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