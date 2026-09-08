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Продажі електромобілів в Україні обвалилися майже вдвічі у серпні: найпопулярніші моделі
У серпні український автопарк поповнили понад 4,2 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно серпня 2025 року попит на електромобілі впав на 47%.
Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані "Укравтопрому".
Зазначається, що основну кількість реалізованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 4074 од., з яких 503 од. були новими (-73%), а 3571 авто – уживаними (-39%).
Серед 160 комерційних BEV новими були тільки 2 од. (у серпні 2025 року з 175 од. новими були 24 авто).
Топ-5 нових електромобілів серпня:
- BYD Sea Lion 06 EV - 102 од.;
- Zeekr 001 - 46 од.;
- Zeekr 7X - 44 од.;
- MG4 EV - 36 од.;
- Toyota BZ4X - 33 од.
Топ-5 імпортованих електромобілів з пробігом:
- Tesla Model Y - 494 од.;
- Tesla Model 3 - 480 од.;
- Nissan Leaf - 454 од.;
- Chevrolet Bolt - 199 од.;
- Hyundai Ioniq 5 - 160 од.
Нагадаємо, у серпні частка електромобілів у продажах нових легковиків в Україні скоротилася до 10,2% проти 27,9% роком раніше. Водночас гібриди збільшили свою частку з 23,4% до 32,9%.
Також у серпні українці ввезли з-за кордону 20,7 тис. вживаних легковиків, що на 9% менше, ніж роком раніше. Найбільшу частку цього сегмента зберегли бензинові авто, тоді як частка електромобілів помітно скоротилася.