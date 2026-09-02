Топ-10 марок електромобілів за 10 років в Україні

Український ринок електромобілів за десятиліття пройшов шлях, який в інших країнах розтягується на два-три покоління авторинку. , Так, від уживаних Nissan Leaf із американських аукціонів покупці перейшли до нових китайських кросоверів і масової Tesla. Кожен цей етап відображав конкретну прагматику українського покупця. За даними Інституту досліджень авторинку, за 10 років, починаючи з 2017-го, топ-10 марок електромобілів в Україні пройшов через три чіткі історичні епохи. Читайте на Delo.ua про те, як змінювався цей рейтинг з 2017 по 2026 рік і що за цим стоїть.

Топ-10 марок електромобілів в Україні (перше півріччя 2026 року)

Станом на перше півріччя 2026 року рейтинг марок електромобілів в Україні (з урахуванням нових і вживаних реєстрацій) виглядає так:

Tesla — утримує перше місце з 2024 року завдяки здешевленню на страхових аукціонах США та широкому вибору Model 3 і Model Y. Nissan — колишній беззаперечний лідер 2017–2021 років і досі один із головних гравців, насамперед за рахунок вживаного Leaf на вторинному ринку. BYD — здійснив ривок одразу з 7-го місця (2024–2025 роки), обігнавши Volkswagen, Hyundai та Kia; серед виключно нових електромобілів марка вже посідає абсолютну першість. 4–6. Volkswagen, Hyundai, Kia — залишаються в топі, хоча й поступилися BYD; точний порядок між ними Інститут досліджень авторинку в узагальненому звіті за півріччя не деталізує. Zeekr — закріпився в десятці з 2025 року (дебютував на 9-му місці) і продовжує зміцнювати позиції. Honda — тримається в рейтингу за рахунок моделей M-NV та e:NS1, хоча вже не входить до топ-5, як у 2022–2023 роках. 9–10. Решту топ-10 формують бренди з нестабільною часткою від місяця до місяця.

Для порівняння, колишні постійні учасники топ-10 (Smart, Fiat і Jaguar) повністю вибули з рейтингу, програвши конкуренцію за співвідношенням ціни, ємності батареї та технологічності.

Епоха першого доступного електрокара у 2017–2021 роках

П'ять перших років рейтинг очолював Nissan, що насправді, не дивно. Nissan Leaf був єдиним електромобілем із умовно доступною ціною для масового покупця. Так, величезний потік уживаних примірників із США та Європи забезпечував пропозицію, яку не міг запропонувати жоден інший бренд.

Поруч у топ-10 трималися Chevrolet (Spark та Bolt EV), Fiat (культовий 500e) і Smart. Тому поширеним портретом покупця того часу булп людина, яка бере електромобіль як другу або третю машину в родині виключно для коротких міських поїздок. Про запас ходу та швидку зарядку особливо не думали, адже головним критерієм була ціна входу.

Таким чином ринок жив за правилами сірого імпорту б/у. Тобто, ніяких офіційних дилерів, ніяких гарантій виробника, лише прагматичний розрахунок «скільки коштує кіловат-година пробігу».

Китайський Volkswagen і кросоверна революція 2022–2023 років

У 2022 році стався справжній зсув. Volkswagen витіснив Nissan з першого місця і утримував лідерство два роки поспіль, але не завдяки традиційному імпорту з Європи. Секрет у масовому сірому завозі нових і «майже нових» ID.4 та ID.6 з китайських заводів спільних підприємств SAIC-VW та FAW-VW.

Український автолюбитель відкрив для себе просту математику, де за ціною вживаного преміуму можна отримати новий просторий SUV із запасом ходу понад 500 км. Це переформатувало весь ринок, тож тепер електромобіль перестав бути виключно міським сіті-каром і перетворився на повноцінну основну машину сім'ї.

З тієї ж причини в топ-5 несподівано увірвалася Honda; її моделі M-NV та e:NS1 китайського виробництва пропонували схожу логіку, тобто новий автомобіль відомого бренду за ціною вживаного.

Паралельно з топу почали зникати старі гравці. Smart, Fiat і Jaguar (марки, які ще кілька років тому стабільно входили до десятки) програли конкуренцію за ключовим критерієм: ціна за кіловат-годину ємності батареї. Прагматика перемогла лояльність до бренду.

Tesla і китайський штурм 2024–2026 років

З 2024 року перша сходинка перейшла до Tesla і не повертається. Зниження цін на страхових аукціонах США та широкий вибір Model 3 і Model Y зробили американський бренд недосяжним для конкурентів за обсягом. Tesla перестала бути символом статусу і стала найдоступнішим преміумом.

Стрімкий зліт суто китайських виробників став головною структурною зміною 2024–2026 років:

BYD уперше зайшов у топ-10 у 2023-му (десяте місце), у 2024–2025 закріпився на сьомому. А серед лише нових автомобілів взагалі зайняв абсолютну першість, обігнавши навіть бензинових і дизельних конкурентів. У першому півріччі 2026 року, на тлі загального спаду імпорту після скасування нульового ПДВ, BYD стрибнув на третє місце в загальному рейтингу, обійшовши Volkswagen, Hyundai та Kia.

Zeekr дебютував у топі у 2025-му (дев'яте місце) і впевнено тримається в десятці у 2026-му.

Не забуваємо також і про важливість контексту, адже перше півріччя 2026 року виглядає слабшим на фоні рекордного 2025-го.

Тоді ринок охопив ажіотаж перед поверненням стандартної ставки ПДВ 20% на ввезення електротранспорту. Імпортери і покупці намагалися оформити все можливе до 31 грудня 2025-го.

А якщо спиратися на дані Інституту досліджень авторинку, зараз ринок увійшов у режим нормалізації, де 14 тисяч нових реєстрацій за перше півріччя 2026-го проти 31,4 тисячі за аналогічний період 2025-го. В цілому це можна вважати закономірним «похміллям» після ажіотажного року.

Що десятиліття говорить про українського покупця

Десятирічна еволюція топ-10 малює фактично портрет ринкової логіки. Жодна лояльність до бренду, або маркетингова кампанія не витримала конкуренції з простим розрахунком, скільки коштує кілометр пробігу і яку машину можна отримати за цю суму прямо зараз.

Саме тому Nissan тримався п'ять років, бо був найдешевшим варіантом входу. Потім Volkswagen перехопив лідерство, тому що запропонував новий кросовер замість вживаного хетчбека за схожі гроші. Tesla закріпилася на вершині, оскільки страхові аукціони США зробили її доступною. А BYD штурмує, бо нова якісна машина від китайців коштує менше, ніж уживана від японців або європейців.

В результаті український споживач електромобілів фактично виявився одним із найпрагматичніших у світі, і ринок це підтверджує щороку.