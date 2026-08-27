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Названо найпопулярніші в Україні субкомпактні кросовери

Toyota Yaris Cross
Toyota Yaris Cross / Infocar

З початку року в Україні було реалізовано понад 3,5 тис. нових субкомпактних кросоверів. Обираючи маленький кросовер, українці віддавали перевагу автомобілям з традиційним двигунами внутрішнього згорання. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що авто з традиційним двигунами внутрішнього згорання охопили 58% ринку нових субкомпактних кросоверів.

Гібридні авто в цьому сегменті ринку обрали близько 36% покупців.

 На електромобілі припало майже 6% продажів.

Топ-5 моделей субкомпактних кросоверів:

  1. Toyota Yaris Cross - 700 од.; 
  2. Suzuki Vitara - 435 од.; 
  3. Hyundai Venue - 256 од.; 
  4. Chery Tiggo 4 - 249 од.; 
  5. Volkswagen  T-Roc - 240 од.

Нагадаємо, Toyota RAV4 стала найпопулярнішим новим легковим автомобілем в Україні у липні 2026 року — протягом місяця реалізували 357 машин цієї моделі. 

Автор:
Світлана Манько

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