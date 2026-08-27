Названо найпопулярніші в Україні субкомпактні кросовери

З початку року в Україні було реалізовано понад 3,5 тис. нових субкомпактних кросоверів. Обираючи маленький кросовер, українці віддавали перевагу автомобілям з традиційним двигунами внутрішнього згорання.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що авто з традиційним двигунами внутрішнього згорання охопили 58% ринку нових субкомпактних кросоверів.

Гібридні авто в цьому сегменті ринку обрали близько 36% покупців.

На електромобілі припало майже 6% продажів.

Топ-5 моделей субкомпактних кросоверів:

Toyota Yaris Cross - 700 од.; S uzuki Vitara - 435 од.; Hyundai Venue - 256 од.; C hery Tiggo 4 - 249 од.; Volkswagen T-Roc - 240 од.

Нагадаємо, Toyota RAV4 стала найпопулярнішим новим легковим автомобілем в Україні у липні 2026 року — протягом місяця реалізували 357 машин цієї моделі.