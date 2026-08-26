Які вживані авто віком до 5 років купують в Україні: найпопулярніші моделі

У липні українці придбали 6,8 тисяч ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили бензинові авто – 44%.

Далі йдуть:

електромобілі – 32%;

гібридні – 19%;

дизельні – 4%;

авто з ГБО – 1%.

Найпопулярніші моделі

За даними аналітиків, найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

Tesla Model Y - 477 од.; Tesla Model 3 - 358 од.; Nissan Rogue - 325 од.; Mazda CX5 - 266 од.; Volkswagen Tiguan - 261 од.; Ford Escape - 178 од.; Audi Q5 - 170 од.; Kia Niro - 154 од.; Hyundai Ioniq 5 - 138 од.; C hevrolet Bolt - 129 од.

Нагадаємо, у січні-червні українці придбали 26,3 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до п’яти років. Майже половину цього сегмента становили електромобілі та гібриди, а найпопулярнішою моделлю став Nissan Rogue, який незначно випередив Tesla Model Y.