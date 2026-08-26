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Які вживані авто віком до 5 років купують в Україні: найпопулярніші моделі

Nissan Rogue
Nissan Rogue / Infocar

У липні українці придбали 6,8 тисяч ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили бензинові авто – 44%.

Далі йдуть:

  • електромобілі – 32%; 
  • гібридні – 19%; 
  • дизельні – 4%; 
  • авто з ГБО – 1%.

Найпопулярніші моделі

За даними аналітиків, найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

  1. Tesla Model Y - 477 од.;
  2.  Tesla Model 3 - 358 од.;
  3. Nissan Rogue - 325 од.;
  4. Mazda CX5 - 266 од.;
  5. Volkswagen Tiguan - 261 од.;
  6.  Ford Escape - 178 од.;
  7. Audi Q5 - 170 од.;
  8. Kia Niro - 154 од.;
  9. Hyundai Ioniq 5 - 138 од.;
  10. Chevrolet Bolt - 129 од.

Нагадаємо, у січні-червні українці придбали 26,3 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до п’яти років. Майже половину цього сегмента становили електромобілі та гібриди, а найпопулярнішою моделлю став Nissan Rogue, який незначно випередив Tesla Model Y.

Автор:
Світлана Манько

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