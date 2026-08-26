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Які вживані авто віком до 5 років купують в Україні: найпопулярніші моделі
У липні українці придбали 6,8 тисяч ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Зазначається, що найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили бензинові авто – 44%.
Далі йдуть:
- електромобілі – 32%;
- гібридні – 19%;
- дизельні – 4%;
- авто з ГБО – 1%.
Найпопулярніші моделі
За даними аналітиків, найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
- Tesla Model Y - 477 од.;
- Tesla Model 3 - 358 од.;
- Nissan Rogue - 325 од.;
- Mazda CX5 - 266 од.;
- Volkswagen Tiguan - 261 од.;
- Ford Escape - 178 од.;
- Audi Q5 - 170 од.;
- Kia Niro - 154 од.;
- Hyundai Ioniq 5 - 138 од.;
- Chevrolet Bolt - 129 од.
Нагадаємо, у січні-червні українці придбали 26,3 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до п’яти років. Майже половину цього сегмента становили електромобілі та гібриди, а найпопулярнішою моделлю став Nissan Rogue, який незначно випередив Tesla Model Y.