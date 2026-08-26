Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,67

--0,03

EUR

52,09

--0,07

Наличный курс:

USD

44,80

44,70

EUR

52,18

52,00

Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Какие подержанные авто в возрасте до 5 лет покупают в Украине: самые популярные модели

Nissan Rogue
Nissan Rogue / Infocar

В июле украинцы приобрели 6,8 тысячи ввозимых из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что наибольшую долю в этом сегменте импортированных легковых автомобилей охватили бензиновые авто - 44%.

Дальше идут:

  • электромобили – 32%;
  • гибридные – 19%;
  • дизельные – 4%;
  • авто с ГБО – 1%.

Самые популярные модели

По данным аналитиков, наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:

  1. Tesla Model Y – 477 ед.;
  2. Tesla Model 3 – 358 ед.;
  3. Nissan Rogue – 325 ед.;
  4. Mazda CX5 – 266 ед.;
  5. Volkswagen Tiguan – 261 ед.;
  6. Ford Escape – 178 ед.;
  7. Audi Q5 – 170 ед.;
  8. Kia Niro – 154 ед.;
  9. Hyundai Ioniq 5 – 138 ед.;
  10. C hevrolet Bolt – 129 ед.

Напомним, в январе-июне украинцы приобрели 26,3 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до пяти лет. Почти половину этого сегмента составляли электромобили и гибриды, а самой популярной моделью стал Nissan Rogue, незначительно опередивший Tesla Model Y.

Автор:
Светлана Манько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности