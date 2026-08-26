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Какие подержанные авто в возрасте до 5 лет покупают в Украине: самые популярные модели
В июле украинцы приобрели 6,8 тысячи ввозимых из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Отмечается, что наибольшую долю в этом сегменте импортированных легковых автомобилей охватили бензиновые авто - 44%.
Дальше идут:
- электромобили – 32%;
- гибридные – 19%;
- дизельные – 4%;
- авто с ГБО – 1%.
Самые популярные модели
По данным аналитиков, наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:
- Tesla Model Y – 477 ед.;
- Tesla Model 3 – 358 ед.;
- Nissan Rogue – 325 ед.;
- Mazda CX5 – 266 ед.;
- Volkswagen Tiguan – 261 ед.;
- Ford Escape – 178 ед.;
- Audi Q5 – 170 ед.;
- Kia Niro – 154 ед.;
- Hyundai Ioniq 5 – 138 ед.;
- C hevrolet Bolt – 129 ед.
Напомним, в январе-июне украинцы приобрели 26,3 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до пяти лет. Почти половину этого сегмента составляли электромобили и гибриды, а самой популярной моделью стал Nissan Rogue, незначительно опередивший Tesla Model Y.