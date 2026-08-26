Какие подержанные авто в возрасте до 5 лет покупают в Украине: самые популярные модели

В июле украинцы приобрели 6,8 тысячи ввозимых из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что наибольшую долю в этом сегменте импортированных легковых автомобилей охватили бензиновые авто - 44%.

Дальше идут:

электромобили – 32%;

гибридные – 19%;

дизельные – 4%;

авто с ГБО – 1%.

Самые популярные модели

По данным аналитиков, наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:

Tesla Model Y – 477 ед.; Tesla Model 3 – 358 ед.; Nissan Rogue – 325 ед.; Mazda CX5 – 266 ед.; Volkswagen Tiguan – 261 ед.; Ford Escape – 178 ед.; Audi Q5 – 170 ед.; Kia Niro – 154 ед.; Hyundai Ioniq 5 – 138 ед.; C hevrolet Bolt – 129 ед.

Напомним, в январе-июне украинцы приобрели 26,3 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до пяти лет. Почти половину этого сегмента составляли электромобили и гибриды, а самой популярной моделью стал Nissan Rogue, незначительно опередивший Tesla Model Y.