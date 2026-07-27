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Самые популярные подержанные автомобили из-за рубежа в 2026 году: топ моделей

автомобили
Украинцы ввезли 26,3 тысячи подержанных авто в возрасте до пяти лет / Depositphotos

В январе-июне украинцы приобрели 26,3 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до пяти лет. Почти половину этого сегмента составляли электромобили и гибриды, а самой популярной моделью стал "Nissan Rogue", незначительно опередивший "Tesla Model Y".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Всего в первом полугодии автопарк Украины пополнили 111,5 тысяч импортированных легковушек с пробегом. Автомобили в возрасте до пяти лет составили 24% от этого количества.

Наибольшую долю среди относительно новых подержанных автомобилей сохранили бензиновые модели – 50%. На электромобили и гибриды вместе пришлось 43% импорта.

Распределение автомобилей по типу силовой установки:

  • бензиновые - 50%;
  • электромобили - 25%;
  • гибридные – 18%;
  • дизельные – 6%;
  • автомобили с газобаллонным оборудованием – 1%.

Самые импортируемые подержанные авто в возрасте до пяти лет:

  1. "Nissan Rogue" - 1380 автомобилей;
  2. "Tesla Model Y" - 1373;
  3. "Mazda CX-5" - 1169;
  4. "Volkswagen Tiguan" - 1152;
  5. "Tesla Model 3" - 883;
  6. "Ford Escape" - 806;
  7. "Audi Q5" - 731;
  8. "Kia Niro" - 521;
  9. "Jeep Compass" - 495;
  10. "BMW X5" - 467.

Рейтинг показывает, что наибольшим спросом в этом сегменте пользуются кроссоверы. В то же время две модели "Tesla" вошли в первую пятерку самых популярных импортируемых автомобилей.

Добавим, в мае украинцы приобрели почти 4,6 тыс.   ввозимых из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.

Автор:
Татьяна Гойденко