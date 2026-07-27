- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Самые популярные подержанные автомобили из-за рубежа в 2026 году: топ моделей
В январе-июне украинцы приобрели 26,3 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до пяти лет. Почти половину этого сегмента составляли электромобили и гибриды, а самой популярной моделью стал "Nissan Rogue", незначительно опередивший "Tesla Model Y".
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
Всего в первом полугодии автопарк Украины пополнили 111,5 тысяч импортированных легковушек с пробегом. Автомобили в возрасте до пяти лет составили 24% от этого количества.
Наибольшую долю среди относительно новых подержанных автомобилей сохранили бензиновые модели – 50%. На электромобили и гибриды вместе пришлось 43% импорта.
Распределение автомобилей по типу силовой установки:
- бензиновые - 50%;
- электромобили - 25%;
- гибридные – 18%;
- дизельные – 6%;
- автомобили с газобаллонным оборудованием – 1%.
Самые импортируемые подержанные авто в возрасте до пяти лет:
- "Nissan Rogue" - 1380 автомобилей;
- "Tesla Model Y" - 1373;
- "Mazda CX-5" - 1169;
- "Volkswagen Tiguan" - 1152;
- "Tesla Model 3" - 883;
- "Ford Escape" - 806;
- "Audi Q5" - 731;
- "Kia Niro" - 521;
- "Jeep Compass" - 495;
- "BMW X5" - 467.
Рейтинг показывает, что наибольшим спросом в этом сегменте пользуются кроссоверы. В то же время две модели "Tesla" вошли в первую пятерку самых популярных импортируемых автомобилей.
Добавим, в мае украинцы приобрели почти 4,6 тыс. ввозимых из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.