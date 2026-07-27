Самые популярные подержанные автомобили из-за рубежа в 2026 году: топ моделей

В январе-июне украинцы приобрели 26,3 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до пяти лет. Почти половину этого сегмента составляли электромобили и гибриды, а самой популярной моделью стал "Nissan Rogue", незначительно опередивший "Tesla Model Y".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Всего в первом полугодии автопарк Украины пополнили 111,5 тысяч импортированных легковушек с пробегом. Автомобили в возрасте до пяти лет составили 24% от этого количества.

Наибольшую долю среди относительно новых подержанных автомобилей сохранили бензиновые модели – 50%. На электромобили и гибриды вместе пришлось 43% импорта.

Распределение автомобилей по типу силовой установки:

бензиновые - 50%;

электромобили - 25%;

гибридные – 18%;

дизельные – 6%;

автомобили с газобаллонным оборудованием – 1%.

Самые импортируемые подержанные авто в возрасте до пяти лет:

"Nissan Rogue" - 1380 автомобилей; "Tesla Model Y" - 1373; "Mazda CX-5" - 1169; "Volkswagen Tiguan" - 1152; "Tesla Model 3" - 883; "Ford Escape" - 806; "Audi Q5" - 731; "Kia Niro" - 521; "Jeep Compass" - 495; "BMW X5" - 467.

Рейтинг показывает, что наибольшим спросом в этом сегменте пользуются кроссоверы. В то же время две модели "Tesla" вошли в первую пятерку самых популярных импортируемых автомобилей.

Добавим, в мае украинцы приобрели почти 4,6 тыс. ввозимых из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.