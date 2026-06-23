Какие подержанные авто в возрасте до 5 лет покупают украинцы: самые популярные модели

В мае украинцы приобрели почти 4,6 тыс. ввозимых из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили бензиновые автомобили – 50%.

Дальше идут:

электромобили – 25%;

гибридные – 19%;

дизельные – 5%;

авто с ГБО – 1%.

Самые популярные модели

По данным аналитиков, наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:

Tesla Model Y – 250 ед.; Nissan Rogue – 228 ед.; Volkswagen Tiguan – 207 ед.; Mazda CX5 – 192 ед.; Ford Escape – 154 ед.; Tesla Model 3 – 135 ед.; Audi Q5 – 115 ед.; BMW X5 – 92 ед.; KIA Niro – 90 ед.; Hyundai Ioniq 5 – 80 ед.

Напомним, что в течение мая украинский автопарк пополнили 18 тыс. легковушек с пробегом. Следовательно, четверть автомобилей из этого количества были в возрасте до 5 лет.