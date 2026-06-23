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Какие подержанные авто в возрасте до 5 лет покупают украинцы: самые популярные модели

Nissan Rogue
Nissan Rogue / Infocar

В мае украинцы приобрели почти 4,6 тыс. ввозимых из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили бензиновые автомобили – 50%.

Дальше идут:

  • электромобили – 25%;
  • гибридные – 19%;
  • дизельные – 5%;
  • авто с ГБО – 1%.

Самые популярные модели

По данным аналитиков, наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:

  1. Tesla Model Y – 250 ед.;
  2. Nissan Rogue – 228 ед.;
  3. Volkswagen Tiguan – 207 ед.;
  4. Mazda CX5 – 192 ед.;
  5. Ford Escape – 154 ед.;
  6. Tesla Model 3 – 135 ед.;
  7. Audi Q5 – 115 ед.;
  8. BMW X5 – 92 ед.;
  9. KIA Niro – 90 ед.;
  10. Hyundai Ioniq 5 – 80 ед.

Напомним, что в течение мая украинский автопарк пополнили 18 тыс. легковушек с пробегом. Следовательно, четверть автомобилей из этого количества были в возрасте до 5 лет.

Автор:
Светлана Манько