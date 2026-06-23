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Какие подержанные авто в возрасте до 5 лет покупают украинцы: самые популярные модели
В мае украинцы приобрели почти 4,6 тыс. ввозимых из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили бензиновые автомобили – 50%.
Дальше идут:
- электромобили – 25%;
- гибридные – 19%;
- дизельные – 5%;
- авто с ГБО – 1%.
Самые популярные модели
По данным аналитиков, наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:
- Tesla Model Y – 250 ед.;
- Nissan Rogue – 228 ед.;
- Volkswagen Tiguan – 207 ед.;
- Mazda CX5 – 192 ед.;
- Ford Escape – 154 ед.;
- Tesla Model 3 – 135 ед.;
- Audi Q5 – 115 ед.;
- BMW X5 – 92 ед.;
- KIA Niro – 90 ед.;
- Hyundai Ioniq 5 – 80 ед.
Напомним, что в течение мая украинский автопарк пополнили 18 тыс. легковушек с пробегом. Следовательно, четверть автомобилей из этого количества были в возрасте до 5 лет.