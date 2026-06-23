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Які вживані авто віком до 5 років купують українці: найпопулярніші моделі
У травні українці придбали майже 4,6 тис ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили бензинові авто – 50%.
Далі йдуть:
- електромобілі – 25%;
- гібридні – 19%;
- дизельні – 5%;
- авто з ГБО – 1%.
Найпопулярніші моделі
За даними аналітиків, найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
- Tesla Model Y - 250 од.;
- Nissan Rogue - 228 од.;
- Volkswagen Tiguan - 207 од.;
- Mazda CX5 - 192 од.;
- Ford Escape - 154 од.;
- Tesla Model 3 - 135 од.;
- Audi Q5 - 115 од.;
- BMW X5 - 92 од.;
- KIA Niro - 90 од.;
- Hyundai Ioniq 5 - 80 од.
Нагадаємо, що впродовж травня український автопарк поповнили 18 тис. легковиків з пробігом. Отже, чверть автомобілів із цієї кількості були віком до 5 років.