Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,91

+0,00

EUR

51,41

--0,05

Готівковий курс:

USD

45,00

44,90

EUR

51,90

51,70

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Які вживані авто віком до 5 років купують українці: найпопулярніші моделі

Nissan Rogue
Nissan Rogue / Infocar

У травні українці придбали майже 4,6 тис ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили бензинові авто – 50%.

Далі йдуть:

  • електромобілі – 25%;
  • гібридні – 19%;
  • дизельні – 5%;
  • авто з ГБО – 1%.

Найпопулярніші моделі

За даними аналітиків, найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

  1. Tesla Model Y - 250 од.;
  2. Nissan Rogue - 228 од.;
  3. Volkswagen Tiguan - 207 од.;
  4. Mazda CX5 - 192 од.;
  5. Ford Escape - 154 од.;
  6. Tesla Model 3 - 135 од.; 
  7. Audi Q5 - 115 од.;
  8. BMW X5 - 92 од.;
  9. KIA Niro - 90 од.;
  10. Hyundai Ioniq 5 - 80 од.

Нагадаємо, що впродовж травня український автопарк поповнили 18 тис. легковиків з пробігом. Отже, чверть автомобілів із цієї кількості були віком до 5 років.

Автор:
Світлана Манько