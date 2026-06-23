Які вживані авто віком до 5 років купують українці: найпопулярніші моделі

У травні українці придбали майже 4,6 тис ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили бензинові авто – 50%.

Далі йдуть:

електромобілі – 25%;

гібридні – 19%;

дизельні – 5%;

авто з ГБО – 1%.

Найпопулярніші моделі

За даними аналітиків, найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

Tesla Model Y - 250 од.; Nissan Rogue - 228 од.; Volkswagen Tiguan - 207 од.; Mazda CX5 - 192 од.; Ford Escape - 154 од.; Tesla Model 3 - 135 од.; Audi Q5 - 115 од.; BMW X5 - 92 од.; KIA Niro - 90 од.; Hyundai Ioniq 5 - 80 од.

Нагадаємо, що впродовж травня український автопарк поповнили 18 тис. легковиків з пробігом. Отже, чверть автомобілів із цієї кількості були віком до 5 років.