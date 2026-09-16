Горючее бьет рекорды: оптовая стоимость дизеля в Европе выросла до $1644 за тонну

Увеличение стоимости спотовых партий дизельного горючего в Европе 15 сентября достигло рекордных средних $1644/т на фоне перебоев с поставкой нефти и нефтепродуктов.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Еnkorr.

По данным аналитиков, за день котировки выросли на $89/т (около 4 грн/л), а через пять дней прирост составил $172/т (7,70 грн/л). Предыдущий рекорд был зафиксирован в начале апреля этого года на уровне $1593/т.

Фьючерсы на газойль на Лондонской бирже ICE 15 сентября закрылись на уровне $1568/т, а премия физического ресурса составила $76/т, что говорит о напряженном балансе предложения дизельного горючего на европейском рынке.

По состоянию на 14:23 16 сентября фьючерсы торговались около $1553/т.

Ситуация на украинских АЗС

На 16 сентября розничные цены на дизельное топливо в Украине по основным направлениям выросли до 95,50–96 грн/л, а в центральных регионах отдельные предложения превысили 101 грн/л. Ожидается, что входная стоимость новых партий на юге достигнет 98,30–98,50 грн/л.

В рознице крупные сети, в частности, WOG, SOCAR и UPG, зафиксировали цены на стандартные и премиальные марки на уровне 99,90 грн/л. По мнению экспертов, пересечение психологического барьера в 100 грн/л ожидается в ближайшее время.

По словам трейдеров, из-за высоких цен покупательская активность на рынке остается слабой, поскольку текущий уровень стоимости слишком высок для части потребителей.

Отметим, 16 сентября сообщалось, что самые высокие "дизельные" цены на рынке уже вплотную приблизились к 100 грн/л.

"...вопрос, "будет 100 или не будет"?, уже надо переформулировать "когда будет выше 100?". По моим ощущениям, это может произойти уже сегодня", - подчеркнул директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.