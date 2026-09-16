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Цены на топливо 16 сентября 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Dilo предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 16 сентября 2026 (среда), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|91,16 грн (+1,05 грн)
|А-95
|87,25 грн (+1,08 грн)
|А-92
|82,51 грн (+84 коп.)
|ДТ
|97,92 грн (+86 коп.)
|Газ
|43,91грн (+25 коп.)
Цены на топливо по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|93,90
|90,90
|99,50
|45,50
|UPG
|91,90
|89,90
|99,90
|45,50
|WOG
|92,90
|89,90
|99,90
|45,50
|УКРНАФТА
|87,90
|84,90
|82,90
|96,90
|42,90
|SOCAR
|93,90
|89,90
|99,90
|45,13
|AMIC
|89,90
|86,90
|98,01
|42,65
|БРСМ-Нафта
|84,44
|94,94
|42,19
Напомним, угроза блокировки хуситами Баб-эль-Мандебского пролива ставит под удар 7% мировых нефтепоставок, что провоцирует новый скачок оптовых цен и приблизит стоимость дизеля к 100 грн/литр. Как это геополитическое обострение повлияет на ценники отечественных АЗС, читайте в материале Dilo.